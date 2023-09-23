Парацетамол – один із найпоширеніших і ефективних лікарських засобів, які застосовуються для зниження температури та полегшення болю. Проте часто буває, що препарат не здатен понизити температуру тіла. Фармаколог Аліна Погуляй розповіла Фактам ICTV, чому іноді парацетамол не ефективний, і як це виправити.

Основне завдання парацетамолу

Парацетамол – це лікарська речовина, що відома своєю здатністю знижувати температуру тіла та полегшувати біль.

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Він діє на центральну нервову систему, блокуючи синтез речовин, відомих як простагландини, які викликають біль та підвищення температури.

– Парацетамол належить до групи анальгетиків-антипіретиків. Він спроможний зменшити біль і понизити жар, – каже експерт.

Чому парацетамол не збиває температуру

– Зниження температури тіла відбувається за рахунок збільшення тепловіддачі: розширюються судини та збільшується потовиділення, – розповідає фармаколог.

У деяких випадках парацетамол може не проявити свій ефект.

– Це може бути через індивідуальні особливості, а також деякі несумісні взаємодії, – додає Аліна.

Парацетамол не можна застосовувати одночасно з антидепресантами, кортикостероїдами, протисудомними засобами, а також алкоголем.

– Це не тільки може зменшити активність парацетамолу, а й призвести до розвитку важких побічних ефектів (токсичний вплив на нирки та печінку), – підкреслює експерт.

Перевищення рекомендованої дози парацетамолу може призвести до неефективності лікарського засобу та навіть до отруєння організму.

Невірне вживання ліків, наприклад, на порожній шлунок, також може призвести до незадовільних результатів.

Що робити, якщо парацетамол не збиває температуру

Якщо парацетамол не здатен ефективно знизити температуру тіла, важливо не поспішати приймати його знову.

Варто зачекати 30-40 хв. Залежно від різних лікарських форм (сироп, таблетки, капсули) парацетамолу необхідний певний час для того, щоб проявити ефект.

– Не поспішайте приймати парацетамол вдруге. Це може призвести до інтоксикації та передозування препаратом, – розповіла Аліна Погуляй.

Переконайтеся, що ви вживаєте правильну дозу, яка вказана на упаковці або рекомендована лікарем.

Якщо у вас є можливість, проконсультуйтесь з лікарем. Можливо, присутня непереносимість засобу або інші індивідуальні фактори.

За умови, що температуру потрібно збити терміново, скористайтесь іншими жарознижувальними.

– Є альтернативний метод зниження температури – це нестероїдний протизапальний засіб ібупрофен, – додає експерт.

Коли парацетамол працює найкраще

Парацетамол є особливо ефективним при легких болях та підвищеній температурі.

– Зазвичай, лікарі радять не знижувати субфебрильну температуру (до 38°С). Але краще орієнтуватися на своє самопочуття. Бо, як показує практика, погане самопочуття може бути і за температури 37°С, – підкреслює Аліна.

Він також може бути безпечним варіантом для людей із шлунково-кишковими проблемами, оскільки не подразнює шлункову оболонку, як це роблять деякі інші препарати.

Загалом, парацетамол є важливим лікарським засобом для зниження температури тіла та полегшення болю. Проте, варто дотримуватися рекомендацій щодо дозування та консультуватися з лікарем, якщо препарат не допомагає або виникають побічні ефекти.