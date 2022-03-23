Чому під час війни важливо годувати малюків грудьми

Під час війни в Україні жінкам важливо продовжити годувати дітей грудьми.
Таке вигодовування сприяє зміцненню імунітету дитини.
– Для всіх матусь із немовлятами зараз надзвичайно важливо не припиняти грудне вигодовування та не починати давати прикорм малюкам, яким ще не виповнилося пів року, – розповіли в UNICEF Ukraine.
Водночас важливо володіти правильною інформацією про грудне вигодовування.
Що треба знати:
- Грудне молоко не зникає через стрес. Зниження рівня окситоцину може сповільнювати його потік. У такій ситуації треба заспокоїти матір.
- Немовлятам до шести місяців достатньо винятково грудного молока для повноцінного харчування. Воно закриває потреби у їжі та рідині.
- Навіть якщо мати недоїдає, вона може годувати грудьми. Це не впливає на вироблення молока. Проте треба робити так, щоб жінка харчувалася якомога збалансованіше.
- Використання пляшок може нашкодити дитині. Вона менш ефективно питиме молоко з грудей, а у жінок буде відсутня стимуляція.
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Попри війну в Україні, жінки мають дбати про свій фізичний та психічний стан, адже він значною мірою відображається на дитині.
Джерело: UNICEF Ukraine