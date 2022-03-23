Чому під час війни важливо годувати малюків грудьми

Під час війни в Україні жінкам важливо продовжити годувати дітей грудьми.

Таке вигодовування сприяє зміцненню імунітету дитини.

– Для всіх матусь із немовлятами зараз надзвичайно важливо не припиняти грудне вигодовування та не починати давати прикорм малюкам, яким ще не виповнилося пів року, – розповіли в UNICEF Ukraine.

Водночас важливо володіти правильною інформацією про грудне вигодовування.

Що треба знати:

Грудне молоко не зникає через стрес. Зниження рівня окситоцину може сповільнювати його потік. У такій ситуації треба заспокоїти матір. Немовлятам до шести місяців достатньо винятково грудного молока для повноцінного харчування. Воно закриває потреби у їжі та рідині. Навіть якщо мати недоїдає, вона може годувати грудьми. Це не впливає на вироблення молока. Проте треба робити так, щоб жінка харчувалася якомога збалансованіше. Використання пляшок може нашкодити дитині. Вона менш ефективно питиме молоко з грудей, а у жінок буде відсутня стимуляція.

Читайте також: Де вагітні українки можуть отримати допомогу при пологах

Попри війну в Україні, жінки мають дбати про свій фізичний та психічний стан, адже він значною мірою відображається на дитині.

Джерело: UNICEF Ukraine