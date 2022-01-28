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Чому потрібно читати етикетки у супермаркетах і на що варто звертати увагу

28 Січня 2022, 16:01
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
супермаркет
Джерело: Pixabay

Під час купівлі продуктів у супермаркетах важливо уважно читати етикетки, на них міститься важлива інформація про склад, енергетичну цінність, терміни придатності.

У Центрі громадського здоров’я розповіли, на які дані треба звертати увагу.

Яка інформація є важливою?

  • Дата випуску, термін придатності та умови зберігання (навіть найкорисніший продукт втрачає свою цінність, якщо термін його придатності закінчився; крім того, ним можна навіть отруїтися).
  • Склад (важливо звертати увагу на вміст шкідливих харчових добавок, барвників, загущувачів, консервантів, ароматорів, розпушувачів; чим більше їх, тим менше користі нестиме продукт організму).
  • Сіль та цукор (їх можуть містити не лише солоні чи солодкі продукти, тому треба бути пильними, щоб з на перший погляд нейтральними харчами до організму не потрапляла зайва кількість солі та цукру).
  • Енергетична цінність (важливо знати, яка калорійність продукту, а також скільки білків, жирів та вуглеводів в 100 г).
  • Позначки “без глютену” та “без лактози” (вони не вказують на те, що продукт корисніший, така їжа створена для людей з несприйняттям цих компонентів).
  • Позначки “біо”, “еко” (не треба акцентувати на них увагу, а завжди читати склад, іноді виробники можуть додавати їх, щоб продукт краще продавався).
  • Контактні дані виробника (важливо знати, де виробляється продукт; наприклад, якщо він імпортний, то покупця має насторожити інформація про те, що його виготовили в Україні).
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Ці рекомендації дадуть змогу ретельніше підбирати корисні для здоров’я продукти харчування.

Джерело: Центр громадського здоров’я України

Теги
Здорове харчування , Продукти , Супермаркет
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