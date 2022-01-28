Під час купівлі продуктів у супермаркетах важливо уважно читати етикетки, на них міститься важлива інформація про склад, енергетичну цінність, терміни придатності.

У Центрі громадського здоров’я розповіли, на які дані треба звертати увагу.

Яка інформація є важливою?

Дата випуску, термін придатності та умови зберігання (навіть найкорисніший продукт втрачає свою цінність, якщо термін його придатності закінчився; крім того, ним можна навіть отруїтися).

(навіть найкорисніший продукт втрачає свою цінність, якщо термін його придатності закінчився; крім того, ним можна навіть отруїтися). Склад (важливо звертати увагу на вміст шкідливих харчових добавок, барвників, загущувачів, консервантів, ароматорів, розпушувачів; чим більше їх, тим менше користі нестиме продукт організму).

(важливо звертати увагу на вміст шкідливих харчових добавок, барвників, загущувачів, консервантів, ароматорів, розпушувачів; чим більше їх, тим менше користі нестиме продукт організму). Сіль та цукор (їх можуть містити не лише солоні чи солодкі продукти, тому треба бути пильними, щоб з на перший погляд нейтральними харчами до організму не потрапляла зайва кількість солі та цукру).

(їх можуть містити не лише солоні чи солодкі продукти, тому треба бути пильними, щоб з на перший погляд нейтральними харчами до організму не потрапляла зайва кількість солі та цукру). Енергетична цінність (важливо знати, яка калорійність продукту, а також скільки білків, жирів та вуглеводів в 100 г).

(важливо знати, яка калорійність продукту, а також скільки білків, жирів та вуглеводів в 100 г). Позначки “без глютену” та “без лактози” (вони не вказують на те, що продукт корисніший, така їжа створена для людей з несприйняттям цих компонентів).

(вони не вказують на те, що продукт корисніший, така їжа створена для людей з несприйняттям цих компонентів). Позначки “біо”, “еко” (не треба акцентувати на них увагу, а завжди читати склад, іноді виробники можуть додавати їх, щоб продукт краще продавався).

(не треба акцентувати на них увагу, а завжди читати склад, іноді виробники можуть додавати їх, щоб продукт краще продавався). Контактні дані виробника (важливо знати, де виробляється продукт; наприклад, якщо він імпортний, то покупця має насторожити інформація про те, що його виготовили в Україні).

Ці рекомендації дадуть змогу ретельніше підбирати корисні для здоров’я продукти харчування.

Джерело: Центр громадського здоров’я України