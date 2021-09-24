Багато жінок зіштовхується з втомою під час вагітності, особливо у першому та третьому триместрах.

Науковці з Університету Отаго (Нова Зеландія) визначили, які процеси в організмі провокують такі зміни.

Вони провели експеримент, щоправда на лабораторних мишах. Самок помістили до кліток з біговим колесом. До спарювання та настання вагітності вони пробігали на ньому від 7 до 13 км, після – ледве 6 км. Водночас їхня продуктивність знижувалася протягом усього періоду виношування потомства та скоротилася до 500 м.

Причиною швидкої втоми майбутніх мам науковці називають вироблення гормону пролактину. Він не лише бере участь у формуванні статевого потягу, забезпечує нормальний перебіг лактації, а й може впливати на фізичну активність та витривалість під час вагітності.

– Ми підтвердили, що вивільнення пролактину, викликане спарюванням, призводить до помітного зниження активності у мишей на ранніх термінах вагітності, і цей пригнічувальний ефект зберігається протягом всієї вагітності й у перші кілька днів лактації, – зазначив керівник дослідження Шерон Ледман.

Науковці з’ясували, що під час вагітності у жінок рівень пролактину підвищується від 10 до 20 разів. Після народження дитини він залишається високим, а згодом повертається до норми.

Джерело: eLife