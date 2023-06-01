Про користь води для організму людини відомо всім. Адже ми на 50-86% складаємося з води. Тому важливо постійно підтримувати водний баланс.

Факти ICTV дізнавалися, чому важливо пити воду та яку кількість рідини потрібно випивати кожного дня.

Користь води для організму людини

Лікар-дієтолог та гастроентеролог Олег Швець зазначає, що більш ніж наполовину наше тіло складається з води. Це незамінна речовина, яку організм не може виробляти достатньо для своїх щоденних потреб.

– Для забезпечення належного функціонування організму воду потрібно отримувати з їжею та напоями. Крім того, усі органи та тканини постійно потребують надходження води, – додає лікар.

Вода в нашому організмі виконує безліч необхідних функцій, серед них:

Транспортування поживних речовин. Вода забезпечує циркуляцію крові, яка переносить поживні речовини до клітин і видаляє з них кінцеві результати метаболічних процесів.

Терморегуляція. Завдяки великій тепломісткості вода обмежує зміни температури тіла як у теплому, так і в холодному середовищі.

Змащування. Вода допомагає змащувати суглоби та є важливим елементом секретів, внутрішньоклітинної та міжклітинної рідини організму, включаючи слину, сечу та слизову оболонку шлунка, кишківника та дихальних шляхів.

Амортизація. Захищає органи та тканини, допомагаючи підтримувати форму клітин.

Покращує здоровʼя шкіри, адже зневоднення може знизити її тургор та спричинити сухість.

Крім того, споживання великої кількості води збільшує відчуття ситості, а отже, допомагає зменшити щоденне споживання калорій.

– Насправді, взаємозв’язок між водою та втратою ваги частково пояснюється її термогенним ефектом, який викликає енерговитрати, необхідні для зігрівання холодної води в травному тракті після вживання. Дослідження показують, що термогенез, індукований водою, має потенціал для збільшення швидкості метаболізму в організмі дорослих на 24-30%, і цей ефект триває близько 60 хв. Так, збільшення щоденного споживання води на 1,5 л приводить до спалювання додаткових 48 ккал, – каже Швець.

За словами лікаря, щодня організм втрачає воду через піт, дихання, сечу та випорожнення. Якщо ви не вживаєте достатньо води протягом дня, щоб компенсувати ці втрати, це може призвести до зневоднення, що пов’язано з багатьма шкідливими наслідками для здоров’я.

Наприклад, зневоднення знижує розумову діяльність. Коли ми не отримуємо достатню кількість води, то виконання розумових завдань (запам’ятовування або засвоєння нової інформації) стає важчим.

– Легке зневоднення, що відповідає 1-2% маси тіла, може негативно вплинути на пильність, концентрацію, короткочасну пам’ять і фізичну працездатність.

випити склянку води після пробудження Для покращення розумової активності часто рекомендують. Однак наслідки легкого зневоднення можна усунути, випивши воду в будь-який час дня.

– Водний баланс передбачає, що організм має отримувати стільки ж води, скільки втрачає. Саме тому, аби підтримувати здоровʼя організму та водний баланс, необхідно щодня вживати хоча б мінімальну кількість чистої води, – запевняє дієтолог.

І звичайно, варто пам’ятати про те, що чай, сік, компот, кисіль та інші види солодких напоїв не замінюють воду. В них додають цукор, а це вже їжа. А, наприклад, кофеїн у великій кількості володіє сечогінною дією. Тому чаю та кави краще вживати не більше 3-4 чашок на день, не забуваючи при цьому про сиру питну воду.

Скільки потрібно випивати води кожного дня

Аби організм нормально функціонував, щодня потрібно випивати кілька склянок чистої води.

Для кожної людини добова потреба води індивідуальна – близько 20-30 мл рідини на кожен кілограм ваги.

Наприклад, якщо ваша вага 60 кг, то за день ви маєте спожити 1,2-1,8 л води, а при вазі 90 кг – 1,8-2,7 л води.