Кожен мріє про струнке та підтягнуте тіло. Найпоширенішою проблемою як у жінок, так і чоловіків, є зайві сантиметри на животі та боках.

У гонитві за ідеальною фігурою люди вдаються до радикальних засобів: голодують, сидять на дієтах, проводять багатогодинні тренування та постійно зневажають себе.

Проте жирові відкладення у зоні живота далеко не завжди пов’язані з неправильним харчуванням чи відсутністю спорту.

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Часто причиною накопичення жиру є надмірний рівень кортизолу – гормон, який виробляється в організмі під час стресових ситуацій.

Ба більше, саме кортизол визначає, з яких джерел організм буде черпати енергію в стресових ситуаціях – з жирів, вуглеводів або білків.

Надмірний рівень кортизолу доволі часто стає причиною появи жирових відкладень в області талії, тому зʼявляється так званий кортизоловий живіт.

Факти ICTV дізнавалися, що таке кортизоловий живіт, чому він зʼявляється, як його прибрати та коли слід звертатися до лікаря.

Що таке кортизоловий живіт та чому він зʼявляється

Лікар-ендокринолог, дієтолог Світлана Павлюк зазначає, що однією з причин появи надмірних жирових відкладень на животі є стрес.

Під дією стресу виробляється гормон кортизол, який впливає на збільшення вісцерального жиру. Ось чому такий живіт у жінок часто називають кортизоловим, або стресовим чи гормональним.

– Це також психосоматика: під час стресу жир на животі виступає як рятівне коло, що створює навколо його володарки подушку безпеки, – додає лікар.

Кортизол – глюкокортикоїдний стероїдний гормон, що виробляється наднирниками і є життєво необхідним для здійснення багатьох біохімічних реакцій.

Саме кортизол звужує судини, регулює рівень глюкози в крові, підтримує стабільність нервової системи, захищає від інфекцій, забезпечує кращу роботу печінки та головного мозку, контролює артеріальний тиск.

Зазвичай кортизол виділяється у великих кількостях на тлі регулярних переживань та осідає у вигляді жиру на животі, адже ця область у чотири рази чутливіша до кортизолу, ніж жирові клітини в інших частинах тіла.

Про підвищений рівень кортизолу свідчать:

збільшення обсягу живота;

тонкі кінцівки (відносно живота);

горб із наростом жирової тканини в області спини;

розтяжки на животі;

мікрогематоми та гематоми.

Крім того, надмірне підвищення гормону стресу загрожує не тільки появою стійкого жиру в ділянці живота, а й цукровим діабетом, ослабленням імунітету, хронічної втоми, депресії, проблем зі сном та збоями у роботі серця та судин.

Також кортизол зменшує кількість колагену в організмі, що відразу позначається на шкірі (передчасне старіння), волоссі та нігтях (ламкість та сухість).

Відповідно кортизоловий живіт – це відповідь організму на надмірне вироблення гормону стресу та один з наслідків підвищеного рівня кортизолу.

Окрім стресу на появу кортизолового живота впливає:

надмірне вживання кави;

відсутність фізичних навантажень;

не повноцінний сон;

голодування чи надмірні навантаження.

Як позбутися кортизолового живота

Для цього необхідно знизити рівень кортизолу в організмі.

Нутриціолог Юлія Сквирид дає кілька порад, які допоможуть зменшити рівень стресу в організмі. Для цього необхідно:

Проаналізувати свій спосіб життя. Відволіктись, зайнятися чимось корисним. Важливо навчитися розслаблятися, відпускати тривожні думки, налаштовуватись на позитив. Спати не менше 7-8 годин на добу: здоровий сон – необхідний для організму! Підтримувати активність протягом дня. Регулярні фізичні навантаження помірної інтенсивності. Більше гуляти на свіжому повітрі. Харчуватися збалансовано, різноманітно, вибираючи цілісні та якісні продукти. Переконатися, що у раціоні достатньо білкових продуктів. Пити достатньо рідини. Приймати заспокійливі препарати під наглядом лікаря.

Також важливо звернутися до лікаря та здати усі необхідні аналізи. Лише кваліфікований лікар зможе діагностувати надмірне вироблення кортизолу та допоможе впоратись з проблемою!