Низький тиск безпечніший за високий, але ігнорувати його також не варто. Адже жити з постійною млявістю та втомою – теж невелика перевага. Факти ICTV з’ясували, чим можна підняти низький тиск.

Що таке низький тиск та чим небезпечний

Гіпотонія, або ж низький тиск – зниження артеріального тиску нижче 90/60 мм рт. ст.

Таких цифр недостатньо, щоб призвести до інфаркту або інсульту, проте гіпотонія також негативно впливає на організм. Зокрема, мозок недоотримує кисень, знижується працездатність, підвищується втомлюваність, частіше турбують запаморочення та головні болі.

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Крім того, низький тиск може бути симптомом зневоднення або ж небезпечної хвороби: діабету або низького рівню цукру в крові, проблеми з серцем, щитоподібною залозою чи печінкою.

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Чим підняти тиск в домашніх умовах

Якщо низький тиск заважає вам нормально жити, пропонуємо підвищити його кількома простими способами:

Солона вода. Натрій у її складі підвищує рівень кров’яного тиску. Однак надлишок солі може нашкодити здоров’ю, тому цим способом не варто зловживати. Можна також з’їсти щось солоне: оселедець чи солоний огірок. Кава. Чашка кави може допомогти, щоправда, тільки якщо ви не кавоман. Питна вода. Причиною низького тиску може бути зневоднення, тому варто відновити водний баланс за допомогою води або зеленого чаю. Випийте якомога більше. Рідина допомагає відрегулювати кровотік в організмі. Прийміть правильну позу. Якщо є можливість, ляжте на спину та підніміть ноги вище голови. Якщо сидите, закиньте ногу ногу. Стоїте – схрестіть ноги, як ножиці.

Профілактика низького тиску

Тепер ви знаєте, чим можна підняти низький тиск. Утім, організму також можна допомогти, трохи змінивши образ життя:

Дотримуйтеся режиму. Харчуйтеся регулярно та невеликими порціями. Повноцінний сон. Спіть не менше 7-8 годин на день. Відмовтеся від алкоголю та куріння. Або хоча б обмежте їхню кількість. Старайтеся частіше гуляти на свіжому повітрі. Правильно харчуйтесь. Гіпотонію нормалізують вітаміни групи В6 та В12, залізо, калій, магній та фосфор. У цьому допоможуть наступні продукти: банани, горіхи, печінка, шоколад, чорнослив, баклажани. Замініть солодощі фруктами. Контрастний душ. Його бажано практикувати щодня. Фізична нагрузка. На судини добре впливає помірна фізична активність: плавання, біг, аеробіка. Не завадить масаж.

Важливо: якщо низький тиск супроводжується неприємними симптомами, зверніться до лікаря. Причиною гіпотонії може бути глобальніша хвороба.