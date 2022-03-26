Чим замінити прокладки під час війни

Через війну в Україні може виникнути ситуація, коли немає змоги придбати засоби інтимної гігієни для жінок. Проте це не привід не піклуватися про своє інтимне здоров’я.

Чим замінити прокладки та тампони у такому разі, розбиралися Факти ICTV.

– Гігієна має бути, – говорить лікар-гінеколог Світлана Расевич.

За її словами, під час війни та дефіциту можна використовувати багаторазові прокладки, які перуться.

Їх можна придбати, а також зробити власноруч.

Як пошити багаторазову прокладку

Матеріали:

картон

будь-яка водонепроникна тканина (оксфорд, таффета, дюспо);

фланель;

бавовна;

марля;

нитки.

Виготовлення:

З картону вирізати прокладку необхідної форми, орієнтуватися на індивідуальні розміри.

За допомогою неї вирізати заготовки з тканин – по одній з оксфорду, бавовни, дві з фланелі та одна з марлі, проте у шість шарів.

Поєднати дві заготовки з фланелі виворітною стороною назовні, зшити їх, залишивши отвір для вкладки. Вони можуть бути з крилами, а можуть бути без них.

Виготовити вкладку, для цього зшити інші тканини – оксфорд внизу, посередині бавовна, зверху марля. Їх робимо без крил.

Вставити вкладку у прокладку.

Оксфорд не дасть рідині протікати, фланель – не викликатиме подразнення, його краще брати темного чи яскравого кольору.

Прати прокладку треба після кожного використання. За можливості можна спробувати замінити вкладку.

Альтернативою може бути менструальна чаша чи тампон. Однак їх треба регулярно змінювати.

– Тампони та менструальні чаші – не найзручніший засіб гігієни під час війни. Їх важливо своєчасно змінювати, щоби не стався синдром токсичного шоку, – зазначають фахівці.

Дуже важливо регулярно митися, робити це варто за будь-якої нагоди.