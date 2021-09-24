Нещодавно опубліковане дослідження вчених університету Уейна в США показало, що жінки, які заразилися Covid-19 під час вагітності, піддаються значно більш високому ризику розвитку прееклампсії – основної причини материнської та дитячої смертності в усьому світі.

Прееклампсія – це раптове підвищення артеріального тиску після 20 тижня вагітності. Попереджувальні ознаки прееклампсії, крім підвищеного артеріального тиску, можуть включати головні болі, набряк обличчя і рук, нечіткість зору, біль у грудях і задишку. Хоча стан може проявитися протягом декількох годин, деякі жінки повідомляють про незначні симптоми або їх відсутність.

Дослідники заявили, що їх систематичний огляд показує, що у жінок з SARS-CoV-2 під час вагітності ймовірність розвитку прееклампсії на 62% вище, ніж у тих, у кого не було інфекції під час вагітності.

– Ця тенденція була напрочуд послідовною у всіх заздалегідь визначених підгрупах, – зазначив професор молекулярного акушерства і генетики Роберто Ромеро.

За його словами, як безсимптомна, так і симптоматична інфекція значно збільшує ризик прееклампсії. Однак ймовірність розвитку прееклампсії була вищою серед пацієнтів з симптоматичним захворюванням, ніж серед безсимптомних.

За оцінками Фонду прееклампсії, це захворювання стало причиною 76 тис. материнських і понад 500 тис. дитячих смертей щороку. Патологія може вплинути на печінку, нирки і мозок. У деяких матерів розвиваються судоми (еклампсія) і внутрішньочерепний крововилив, що є основною причиною летальності. У деяких жінок розвивається сліпота.

Діти матерів з прееклампсією також страждають від цього стану, у них може розвинутися затримка внутрішньоутробного розвитку або наступити померти в утробі.

Чим раніше захворювання почнеться під час вагітності, тим гірше для дитини і матері. Жінки з прееклампсією часто не відчувають її, поки стан не стане важким і небезпечним для життя.

Хоча необхідні подальші дослідження для визначення фізичних механізмів між інфекцією Covid-19 та прееклампсією, автори стверджують, що медичні працівники повинні знати про цю зв’язок і уважно стежити за вагітними жінками, які інфіковані, для раннього виявлення небезпечної патології.