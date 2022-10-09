Дослідження, проведене китайськими вченими в співавторстві з колегами з Массачусетського технологічного інституту, показало, що використання масок в умовах епідемічної небезпеки змушує людей вести себе більш етично.

Повідомляється, що наукова робота, заснована на результатах десяти досліджень, присвячених девіантній поведінці, такій як проїзд на червоне світло, порушення правил паркування і шахрайство з метою отримання грошей, показує, що люди в масках менш схильні вести себе девіантно, ніж ті, хто їх не носить.

– Ми виявили, що маски в Китаї діють як моральний символ, який знижує девіантну поведінку власника, — говорить співавтор Джексон Лу.

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Вчені перевірили дві конкуруючі гіпотези про вплив носіння масок на девіантну поведінку в Китаї.

Одна з гіпотез полягає в тому, що анонімність маски робить людей більш схильними до дій, які порушують норми. Конкурентна гіпотеза полягала в тому, що маски можуть підвищувати моральну свідомість людей.

Щоб вивчити ці ідеї, вчені провели десять досліджень у Китаї, щоб вирішити проблему емпіричним шляхом. Наприклад, в одному дослідженні вони проаналізували записи перехрестя з дорожніх камер і виявили, що пішоходи і велосипедисти в масках з меншою ймовірністю проїжджають на червоне світло в порівнянні з тими, хто не носив маски.

В іншому випадку дослідники виявили, що учасники, яким випадковим чином доручили носити маску, менш імовірно шахраювали за гроші.

Відзначається, що робота включає близько 68 тис. спостережень, що підкреслює надійність результатів.