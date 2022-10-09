Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Covid-реалії: як носіння маски впливає на нашу поведінку

9 Жовтня 2022, 11:02
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
китай
Джерело: Depositphotos

Дослідження, проведене китайськими вченими в співавторстві з колегами з Массачусетського технологічного інституту, показало, що використання масок в умовах епідемічної небезпеки змушує людей вести себе більш етично.

Повідомляється, що наукова робота, заснована на результатах десяти досліджень, присвячених девіантній поведінці, такій як проїзд на червоне світло, порушення правил паркування і шахрайство з метою отримання грошей, показує, що люди в масках менш схильні вести себе девіантно, ніж ті, хто їх не носить.

– Ми виявили, що маски в Китаї діють як моральний символ, який знижує девіантну поведінку власника, — говорить співавтор Джексон Лу.

Читайте також:
Covid-реалії: як носіння маски впливає на нашу поведінкуЯка маска може забезпечити 100% захист від Covid-19 – дослідження

Зараз дивляться

Вчені перевірили дві конкуруючі гіпотези про вплив носіння масок на девіантну поведінку в Китаї.

Одна з гіпотез полягає в тому, що анонімність маски робить людей більш схильними до дій, які порушують норми. Конкурентна гіпотеза полягала в тому, що маски можуть підвищувати моральну свідомість людей.

Щоб вивчити ці ідеї, вчені провели десять досліджень у Китаї, щоб вирішити проблему емпіричним шляхом. Наприклад, в одному дослідженні вони проаналізували записи перехрестя з дорожніх камер і виявили, що пішоходи і велосипедисти в масках з меншою ймовірністю проїжджають на червоне світло в порівнянні з тими, хто не носив маски.

В іншому випадку дослідники виявили, що учасники, яким випадковим чином доручили носити маску, менш імовірно шахраювали за гроші.

Відзначається, що робота включає близько 68 тис. спостережень, що підкреслює надійність результатів.

Джерело
EurekAlert
Теги
Коронавірус Covid-19 Наукові дослідження
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь