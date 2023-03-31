Вже з квітня в Україні рецептурні препарати продаватимуть не лише за паперовими, а й за електронними рецептами.
До рецептурних лікарських засобів належать препарати, які продають виключно за письмовим призначенням лікаря.
Це можуть бути:
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- антибіотики;
- гормональні препарати;
- антидепресанти;
- стероїдні лікарські засоби;
- протисудомні засоби тощо.
Неправильне вживання цих ліків може призвести до серйозних побічних ефектів.
Як дізнатися, чи є препарат рецептурним, розповідають Факти ICTV.
Як дізнатися, чи є лікарський засіб рецептурним
Щоб дізнатися, чи є конкретний препарат рецептурним, потрібно перевірити його інструкцію.
Знайти інструкцію свого лікарського засобу можна за допомогою сервісу онлайн-аптеки або ж сайту Державного реєстру лікарських засобів України.
Як перевірити препарат в Державному реєстрі МОЗ України
- У пошуковому рядку введіть назву потрібного лікарського засобу або його діючу речовину.
- Відкрийте реєстраційне посвідчення потрібного лікарського засобу. Воно розташоване у крайній лівій колонці таблиці.
- У профілі препарату знайдіть рядок “Умови відпуску”.
- Якщо в інструкції зазначено “За рецептом”, купити ці ліки в аптеці ви зможете виключно за рецептом лікаря.