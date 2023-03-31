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Де знайти список рецептурних препаратів в Україні 2023 онлайн

31 Березня 2023, 19:20
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
Електронний список рецептурних препаратів
Джерело: Unsplash

Вже з квітня в Україні рецептурні препарати продаватимуть не лише за паперовими, а й за електронними рецептами.

До рецептурних лікарських засобів належать препарати, які продають виключно за письмовим призначенням лікаря.

Це можуть бути:

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  • антибіотики;
  • гормональні препарати;
  • антидепресанти;
  • стероїдні лікарські засоби;
  • протисудомні засоби тощо.

Неправильне вживання цих ліків може призвести до серйозних побічних ефектів.

Як дізнатися, чи є препарат рецептурним, розповідають Факти ICTV.

Як дізнатися, чи є лікарський засіб рецептурним

Щоб дізнатися, чи є конкретний препарат рецептурним, потрібно перевірити його інструкцію.

Знайти інструкцію свого лікарського засобу можна за допомогою сервісу онлайн-аптеки або ж сайту Державного реєстру лікарських засобів України.

Як перевірити препарат в Державному реєстрі МОЗ України

  1. У пошуковому рядку введіть назву потрібного лікарського засобу або його діючу речовину.
  2. Відкрийте реєстраційне посвідчення потрібного лікарського засобу. Воно розташоване у крайній лівій колонці таблиці.
  3. У профілі препарату знайдіть рядок “Умови відпуску”.
  4. Якщо в інструкції зазначено “За рецептом”, купити ці ліки в аптеці ви зможете виключно за рецептом лікаря.
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