Вже з квітня в Україні рецептурні препарати продаватимуть не лише за паперовими, а й за електронними рецептами.

До рецептурних лікарських засобів належать препарати, які продають виключно за письмовим призначенням лікаря.

Це можуть бути:

Зараз дивляться

антибіотики;

гормональні препарати;

антидепресанти;

стероїдні лікарські засоби;

протисудомні засоби тощо.

Неправильне вживання цих ліків може призвести до серйозних побічних ефектів.

Як дізнатися, чи є препарат рецептурним, розповідають Факти ICTV.

Як дізнатися, чи є лікарський засіб рецептурним

Щоб дізнатися, чи є конкретний препарат рецептурним, потрібно перевірити його інструкцію.

Знайти інструкцію свого лікарського засобу можна за допомогою сервісу онлайн-аптеки або ж сайту Державного реєстру лікарських засобів України.

Як перевірити препарат в Державному реєстрі МОЗ України

У пошуковому рядку введіть назву потрібного лікарського засобу або його діючу речовину. Відкрийте реєстраційне посвідчення потрібного лікарського засобу. Воно розташоване у крайній лівій колонці таблиці. У профілі препарату знайдіть рядок “Умови відпуску”. Якщо в інструкції зазначено “За рецептом”, купити ці ліки в аптеці ви зможете виключно за рецептом лікаря.