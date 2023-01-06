Нейробіологи з Каліфорнійського університету в Ріверсайді, США, знайшли спосіб стерти з пам’яті людини спогади про страшні події минулого.

Повідомляється, що дослідники знайшли ту область мозку, яка є своєрідним сховищем важких спогадів, і зуміли послабити нейронні зв’язки в ній. Це допомогло забути травматичні події.

Зазначається, що вчені під час наукової роботи використовували мишей зі сконструйованими нервовими клітинами, які можна було легко ідентифікувати під час реакції страху, а також сумішшю вірусів, які перерізали нервові шляхи.

Зараз дивляться

Джерелом страшних спогадів був удар струму. У мозку мишей це відклалося надовго, про що свідчить те, що через місяць після удару тварини все ще завмирали, потрапляючи на місце, де вони зазнавали цього випробування.

Автори дослідження вивчили мозок гризунів і виявили стійке посилення зв’язків у невеликій групі нейронів пам’яті в так званій префронтальній корі (ПФК) — області, відповідальній за прийняття рішень та когнітивну поведінку.

Подальші тести засвідчили, що розрив зв’язків між цією групою призводив до цікавого ефекту: миші не могли згадати старі страхи, але все ще пам’ятали недавні травми.

Іншими словами, нейрони пам’яті префронтальної кори виявилися тим самим сховищем старих кошмарів.

Зазначається, що перші результати надзвичайно надихнули науковців. У майбутньому вони хочуть знайти методику, яка позбавить людей страшних спогадів, а також посттравматичного розладу.

Джерело: UG Riverside