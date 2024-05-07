12 осіб захворіло, семеро потрапили до лікарні, у двох з них розвинувся гемолітико-уремічний синдром в результаті вживання органічних волоських горіхів, що продавалися у супермаркетах у Вашингтоні і Каліфорнії в очищеному вигляді.

Збудником важкого синдрому виявилася кишкова паличка, якою був заражений продукт.

Більшість одужає, але дехто може отримати інвалідність

Гемолітико-уремічний синдром може мати смертельні наслідки. Але здебільшого викликає по життєве пошкодження органів.

Зараз дивляться

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів відстежило джерело волоських горіхів. Ним виявилася компанія Gibson Farms з Голлістера, Каліфорнія. Фірма розповсюджує горіхи в понад 300 магазинах у 19 штатах.

Наразі всі очищені волоські горіхи з терміном придатності до травня 2025 року відкликані з продажу. Фірма зробила це сама, довідавшись про випадки отруєння.

Вважається, що горіхи, які продавалися насипом, були заражені небезпечними бактеріями кишкової палички.

Симптоми, що викликає кишкова паличка

Лікарі вже попередили, що симптоми можуть з’явитися через три дні після вживання продукту. Тож треба терміново звернутися по медичну допомогу у разі появи сильних спазмів у шлунку, діареї, блювоти та крові у випорожненнях.

– Якщо напередодні появи симптомів ви вживали волоські горіхи, їх слід негайно викинути, а поверхні, які могли з ними контактувати, вимити гарячою водою з милом, – наголошують фахівці.

Та все ж є і хороша новина – більшість людей повністю одужують через п’ять-сім днів.

Наразі проводиться повне розслідування, щоб визначити потенційне джерело забруднення.