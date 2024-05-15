Ці британки майже все життя страждали через проблеми зі здоров’ям, які жодні обстеження не могли пояснити.

Проблеми були різні – в однієї жінки, вони пов’язувалися з неможливістю завагітніти, у іншої – з надмірною вагою, ще в когось – з хворобливою менопаузою або з підлітковими перепадами настрою, які не минули і в зрілому віці.

Як згодом вияснилося, жінки були інфіковані гепатитом С в результаті переливання зараженої крові.

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Історія Дженіс

Їм довелося десятиліттями страждати від незрозумілих проблем зі здоров’ям, поки вірус, відомий як “тихий убивця”, завдавав шкоди їхнім тілам.

45-річна Дженіс Вайтгорн була інфікована гепатитом С у дитинстві після того, як її матері в 1973 році перелили заражену кров. Тоді цю жахливу ситуацію приховали від пацієнтів.

Протягом багатьох років Дженіс зверталася до місцевої клініки з приводу болю, нездужання, неможливості схуднути, випадіння волосся та набряк обличчя.

Її мати аж у 1991 році дізналася, що має гепатит С, тоді ж вона попросила зробити і дорослій доньці тестування, але прохання було відхилене лікарями, які пояснили, що дочка просто мусить знизити вагу і всі проблеми минуть.

Лише коли Вайтгорн намагалася створити сім’ю у 30 років, її нарешті перевірили на гепатит С. Тоді вона і дізналася, що є носієм вірусу понад три десятиліття.

Історія Джой

Інша британка 64-річна Джой із Сомерсета також регулярно відвідувала свого лікаря загальної практики, починаючи з 20-річного віку, щоб з’ясувати, чому вона страждає патологічною втомлюваністю.

Тест на гепатит С їй жодного разу не пропонувався.

Пацієнтці традиційно порекомендували тримати дієту і більше займатися спортом. Не зважили на те, що дівчина ходила в спортзал чотири рази на тиждень.

– На початку 2000-х я настільки втомлювалася, що змушена була залишити роботу, – згадує Джой.

Її лікар пояснив, що всі проблеми у неї в голові, а втомлюється вона тому, що у має дуже рухливих і енергійних дітей.

Коли Джой здавала кров у 2007 році, разом з результатами аналізу отримала листа, де повідомлялося, що вона заразилася гепатитом С під час переливання, яке робили їй у 19 років.

Історія Дженні

65-річній Дженні Купер із графства Кент у 1987 році під час операції з видалення нирки провели переливання крові. Через багато років у неї з’явилася пухлина, розташована біля печінки.

Після її видалення шрам довго не загоювався. Лише у 2019 році лікарі провели повне обстеження і виявили у пацієнтки гепатит С.

– Я 34 роки хворіла, не знаючи чому, це знищило моє життя, — обурено сказала жінка.

Приблизно 30 тис. людей у Великобританії були заражені гепатитом С через переливання крові в 1970-х, 80-х і 90-х роках.

Ті, що залишився жити і понад три десятиліття піддавалися руйнівному впливу “тихого вбивці”, як називають гепатит С, вимагають публічного розслідування.