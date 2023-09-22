Очі – справжні гурмани, дієтологи вважають, що зберегти і навіть покращити зір можна, включивши в свій щоденний раціон хоча б деякі з дев’яти продуктів. Серед них – зелень і овочі, зокрема, шпинат, броколі, морква, а ще – насіння соняшника, мигдаль, апельсини, йогурт. І насамкінець – лосось і яйця.

Дієтолог і фахівець з лікування діабету з Нью-Йорка Амелія Ті зазначає, що всі названі продукти обрані не випадково. Щодо впливу кожного з них на здоров’я очей проводилися серйозні дослідження і встановлено, як саме і за рахунок чого ці продукти позитивно впливають на наш зір.

Броколі містять індол-3-карбінол – сполуку, що видаляє токсини із сітківки. Це знижує ризик вікової дегенерації жовтої плями, однієї з основних причин втрати зору у літніх людей.

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Дослідження, проведене Американською оптометричною асоціацією, довело, що броколі також містить лютеїн і зеаксантин, які захищають очі від вікової макулодистрофії. Однак дослідники заявляють, щоб захиститися від цієї хвороби, доведеться їсти броколі багато і часто.

Лосось містить жирні кислоти омега-3. Це допомагає знизити ризик виникнення сухості очей – неприємного стану, який з віком все частіше стає проблемою, особливо для жінок.

Морква завжди вважалася одним із найкращих продуктів для здоров’я очей. І це правда! У моркві – незліченна кількість бета-каротину – антиоксиданту, за допомогою якого організм виробляє вітамін А, що захищає від короткозорості.

Крім того, морква також містить лютеїн, ще один антиоксидант. Він знижує ризик розвитку вікової макулодистрофії.

У насінні соняшнику багато вітаміну Е – антиоксиданту, що захищає наші очі від окисного стресу і знижує ризик розвитку катаракти.

– Не повірите, але соняшникове насіння – один з найкращих продуктів для зору, – запевняє доктор Ті.

Шпинат містить лютеїн – антиоксидант, що бореться, як уже зазаначалося, з віковою макулодистрофією. А також зеаксантин, який допомагає очам фільтрувати світло.

Щоб допомогти вашому організму краще засвоювати ці антиоксиданти, вам потрібно їсти листову зелень із жиром.

– Як варіант, пропоную салат зі шпинату, окроплений оливковою олією, в якій також є омега-9 і невелика кількість омега-3. Це смачно, корисно. І красиво, – каже Амелія Ті.

У яйцях є практично все, що потрібно очам: від лютеїну і зеаксантину до цинку і вітаміну А.

У дослідженні, проведеному 2019 року, вчені дійшли висновку, що регулярне вживання двох-чотирьох яєць на тиждень значно знижує ризик розвитку вікової макулодистрофії.

Мигдаль та інші горіхи містять велику кількість вітаміну Е – антиоксиданту, який бореться з макулодистрофією і катарактою.

Йогурт багатий на вітамін А і цинк – дві ключові поживні речовини для здоров’я очей. А ще він містить пробіотики. Ці корисні бактерії можуть допомогти за найрізноманітніших проблем: від алергічного кон’юнктивіту до сухості очей.

Апельсини містять бета-каротин, як зазначалося, важливий для здоров’я очей. А ще в цих цитрусових багато вітаміну С. Він може допомогти організму боротися і з макулодистрофією, і з катарактою, і з погіршенням зору загалом.

Джерело: Сnеt