Професійний дієтолог, докторка медичних наук Брітанні Данн назвала найпопулярніший серед українців фрукт для зниження високого кров’яного тиску. І це — банан.

За словами Данн, є головна причина, через яку банани є чудовим перекусом від артеріального тиску. Річ у тім, що цей фрукт багатий на калій. А калій, як відомо, знижує вплив натрію (тобто солі) на організм.

Дієтолог стверджує, що якщо ви з’їсте невеликий банан, то зможете отримати близько 422 мг калію, що відповідає приблизно 9% рекомендованої дози калію і магнію.

Калій і магній, за словами експерта, є важливими мінералами, що створюють електроліти. Споживання достатньої кількості електролітів зумовить переміщення води та енергії з нашого тіла в м’язи, а не в кровотік.

До слова, цей ефект чудово підходить для післятренувального періоду, щоб уникнути м’язових спазмів і почуватися менш стомленим.

Дієтолог зазначила, що банан також багатий на поживні речовини, здатні знизити рівень цукру в крові.

Є безліч способів включити банани у свій раціон, стверджує Данн. Їх можна додавати в смузі, поверх пластівців або йогурту, запікати в хлібі або їсти просто так.

Джерело: Еatthis