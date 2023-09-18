Більшість дієтологів вважають сніданок найважливішим прийомом їжі, оскільки він надає організму необхідну дозу калорій після нічного відпочинку та покращує продуктивність протягом дня.

Проте різні дослідження показують, що люди, які регулярно пропускають сніданок, можуть мати більший ризик розвитку діабету ІІ типу. Особливо якщо це відбувається частіше чотирьох днів на тиждень.

Науковці пояснюють це тим, що ті, хто регулярно снідає, зазвичай мають нижчий індекс маси тіла та вміють контролювати апетит.

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Навіть тривалість їжі має неабияке значення. Сніданком і обідом варто насолоджуватися не поспішаючи, витрачаючи на це принаймні 20 хвилин. Згідно з дослідженням, опублікованим Journal of Translational Medicine, саме такий підхід допомагає запобігти гіпертонії та гіперхолестеринемії.

Власний біологічний ритм також може впливати на загальний стан здоров’я. Щоб уникнути набору зайвої ваги, важливо стежити за годинами прийому їжі, адже деякі гормони, зокрема інсулін, виробляються більш ефективно вранці.

Водночас, зазначають експерти, для зниження ризиків серцево-судинних захворювань варто вечеряти не надто пізно – о 19:30 або 20:00.

Щоправда, для тих, хто практикує інтервальне голодування, розподіл їжі може бути іншим, без сніданків. Проте раціон має бути збалансованим.

Важливо слухати своє тіло, враховувати особисті потреби та вподобання у харчуванні.

Джерело: Corriere della Sera