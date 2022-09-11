Терапевт і лікар-дієтолог Тетяна Лакуста в коментарі одному з українських інформагентств поділилася секретами про те, як зробити домашню консервацію набагато корисніше.

– Консервація за класичним рецептом, який використовують українці, часто містить велику кількість солі, цукру, оцту. А деякі рецепти вимагають багаторівневої обробки овочів і фруктів, а також обсмажування в олії, – каже дієтолог.

За її словами, це робиться для того, щоб не дати жодного шансу бактеріям для розмноження. Але користь від таких продуктів мізерна.

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Тому медик радить трохи відкоригувати традиційні рецепти в бік зменшення кількості цукру, солі і олії.

Як зробити консервацію корисніше:

не використовувати аспірин , як будь-який фармпрепарат, він впливає на стан печінки, кісткового мозку, на здатність крові до згортання;

, як будь-який фармпрепарат, впливає на стан печінки, кісткового мозку, на здатність крові до згортання; знизити кількість цукру в варення на 70% можна за рахунок додавання желфікса – суміші пектину, лимонної кислоти і цукру, яку додають до варення під час його приготування. При використанні желфікса, який є в звичайних магазинах, можна додавати 300 г цукру на 1 кг фруктів;

– суміші пектину, лимонної кислоти і цукру, яку додають до варення під час його приготування. При використанні желфікса, який є в звичайних магазинах, можна додавати 300 г цукру на 1 кг фруктів; дві чайні ложки лимонної кислоти і пакетик агар-агару – рослинного аналога желатину, який робить варення більш густим, також зменшать потребу в цукрі;

– рослинного аналога желатину, який робить варення більш густим, також зменшать потребу в цукрі; не рекомендується заготовлювати овочі у вигляді салатів . Крім клітковини в таких продуктах ніякої користі;

. Крім клітковини в таких продуктах ніякої користі; корисніше робити монопродукт – окремо маринувати огірки, окремо помідори, окремо кабачки;

– окремо маринувати огірки, окремо помідори, окремо кабачки; для зберігання овочів краще використовувати процес квашення . Так використовується менше солі, а квашена продукція додатково містить пробіотики;

. Так використовується менше солі, а квашена продукція додатково містить пробіотики; процес висушування. Томати, цукіні, перець та інші овочі та фрукти, висушені в сушарці або в духовці при низькій температурі, зберігають максимальну користь.

Крім того, заморожені овочі, які продаються в супермаркетах, якраз виробляються в їхній сезон. Саме тоді вони містять найбільшу кількість вітамінів і мінералів. Тому вони значно корисніші, ніж овочі з банки, зазначає дієтолог.