Терапевт і лікар-дієтолог Тетяна Лакуста в коментарі одному з українських інформагентств поділилася секретами про те, як зробити домашню консервацію набагато корисніше.
– Консервація за класичним рецептом, який використовують українці, часто містить велику кількість солі, цукру, оцту. А деякі рецепти вимагають багаторівневої обробки овочів і фруктів, а також обсмажування в олії, – каже дієтолог.
За її словами, це робиться для того, щоб не дати жодного шансу бактеріям для розмноження. Але користь від таких продуктів мізерна.
Тому медик радить трохи відкоригувати традиційні рецепти в бік зменшення кількості цукру, солі і олії.
Як зробити консервацію корисніше:
- не використовувати аспірин, як будь-який фармпрепарат, він впливає на стан печінки, кісткового мозку, на здатність крові до згортання;
- знизити кількість цукру в варення на 70% можна за рахунок додавання желфікса – суміші пектину, лимонної кислоти і цукру, яку додають до варення під час його приготування. При використанні желфікса, який є в звичайних магазинах, можна додавати 300 г цукру на 1 кг фруктів;
- дві чайні ложки лимонної кислоти і пакетик агар-агару – рослинного аналога желатину, який робить варення більш густим, також зменшать потребу в цукрі;
- не рекомендується заготовлювати овочі у вигляді салатів. Крім клітковини в таких продуктах ніякої користі;
- корисніше робити монопродукт – окремо маринувати огірки, окремо помідори, окремо кабачки;
- для зберігання овочів краще використовувати процес квашення. Так використовується менше солі, а квашена продукція додатково містить пробіотики;
- процес висушування. Томати, цукіні, перець та інші овочі та фрукти, висушені в сушарці або в духовці при низькій температурі, зберігають максимальну користь.
Крім того, заморожені овочі, які продаються в супермаркетах, якраз виробляються в їхній сезон. Саме тоді вони містять найбільшу кількість вітамінів і мінералів. Тому вони значно корисніші, ніж овочі з банки, зазначає дієтолог.