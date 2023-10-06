Професійний дієтолог Нілофар Пендхарі розповіла про неочевидні шкідливі впливи від баклажанів.

1. Алергічні реакції

Хоча це вкрай рідкісне явище, але у деяких осіб баклажан може спричиняти алергічні реакції, такі, як утруднене дихання, набряки та кропив’янка.

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У разі виявлення цих симптомів рекомендується негайно припинити вживання баклажанів і звернутися до лікаря.

2. Вплив на всмоктування заліза

Баклажани містять антоціан насунін, який може зв’язувати залізо та перешкоджати його засвоєнню в організмі.

Тому людям із низьким рівнем заліза в крові варто обмежити вживання баклажанів або враховувати цей фактор у раціоні.

3. Токсичний вплив

Баклажани містять природний токсин, відомий як соланін.

За надмірного споживання баклажанів можуть виникнути блювання, нудота та сонливість.

Тому важливо споживати баклажани в розумних кількостях.

4. Ризик утворення каменів у нирках

Баклажани містять оксалати, які можуть сприяти утворенню каменів у нирках у деяких людей.

Важливо пам’ятати, що ці побічні ефекти від баклажанів спостерігаються за умови надмірного та частого споживання.

Для більшості людей помірне вживання баклажанів не завдає шкоди. Однак, якщо у вас є хронічні захворювання або алергії, варто проконсультуватися з фахівцем.

Джерело: stylecraze