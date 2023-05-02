Дієтолог Трієста Бест у коментарі популярному британському виданню розповіла про приправу, яку слід додавати до ранкової кави, щоб позбутися здуття живота.

– Однією з найкращих протизапальних спецій для додавання до кави є кориця, – стверджує фахівчиня з харчування.

За словами Бест, кориця містить потужні антиоксиданти та протизапальні сполуки, які можуть допомогти зменшити зменшити здуття живота, допомагаючи травленню.

Дієтологиня пояснила, що кориця містить сполуку, яка називається коричним альдегідом, що надає напою природної солодкості без додавання цукру або штучних підсолоджувачів.

Фахівці пропонують ще шість корисних порад, якщо ви хочете перемогти здуття живота:

1. Регулярно робіть фізичні вправи;

2. Жуйте із закритим ротом, щоб не заковтувати повітря;

3. Пийте багато води;

4. Їжте продукти з високим вмістом клітковини, якщо у вас закреп;

5. Їжте частіше і невеликими порціями;

6. Помасажуйте живіт справа наліво, щоб випустити захоплене повітря.

Медики також пропонують скоротити вживання алкогольних напоїв і уникати певних продуктів, які спричиняють газоутворення і можуть призвести до здуття живота, наприклад, капусти, бобів і сочевиці.

Джерело: Express