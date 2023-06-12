Консультант із дієтології Лінн Гартон у коментарі популярному британському онлайн-виданню назвав продукти, які корисні для здоров’я серця і які допоможуть контролювати рівень холестерину.

М’ясо, за словами дієтолога, безумовно, є найбільшим джерелом насичених жирів.

– Перероблене м’ясо, таке, як жирний бекон, сосиски, гамбургери та м’ясні консерви, а також жирне червоне м’ясо є найгіршими конкурентами м’яса корисного, – стверджує Гартон.

Хороша новина полягає в тому, що існує безліч інших джерел білка: від риби до веганського бекону, від бобових до птиці, багато інших м’ясних продуктів, які не так сильно навантажують наші артерії.

– Відмова від м’яса один раз на тиждень – чудовий спосіб принести користь вашому серцю і планеті, – каже експерт.

За словами дієтолога, вживання великої кількості їжі на винос і фаст-фуду може збільшити споживання насичених жирів, а також солі, що, своєю чергою, збільшує ризик серцевих захворювань, таких як серцевий напад або інсульт.

Навіть куплені в магазині готові страви можуть містити багато насичених жирів і солі, залежно від інгредієнтів. Проблема в тому, що часто ми не знаємо, з чого готували їжу.

Тому Гартон запропонував готувати улюблені страви того ж фаст-фуду самостійно, щоб контролювати, які інгредієнти входять до складу.

За словами експерта, майже дві третини жиру у вершковому маслі становлять насичені жири. Саме тому слід з обережністю ставитися до продуктів, які їх містять, включно з випічкою, тортами, печивом і пудингами.

Дієтолог рекомендує замінити маслянисту випічку на пироги з овочами, пісним м’ясом і картопляною начинкою. А замість вершкового масла включити до свого раціону оливкову, рапсову, соняшникову або соєву олію.

Джерело: Express