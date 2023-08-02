Дієтологи б’ють на сполох – заради схуднення деякі люди, здебільшого жінки, вдаються до новомодних дієт, які можуть становити серйозну загрозу здоров’ю та навіть життю.

Зокрема мова про грейпфрутову дієту і дієту з гонадотропним гормоном.

Дієтологині Ліза Річардс та Триста Бест вважають саме ці дві дієти найбільш небезпечними.

Грейпфрутовая дієта, яка насправді існує з 30-х років минулого століття, полягає в тому, щоб уживати грейпфрут чи грейпфрутовий сік перед кожним прийомом їжі.

Дехто з її адептів вважає, що це допомагає схуднути, однак Ліза Річардс попереджає, що ця дієта дуже обмежувальна, вона виключає інші життєво важливі для організму продукти.

– По-перше, це може призвести до небезпечного дефіциту поживних речовин, а по-друге, от вже іронія – після припинення дієти можливе стрімке зростання ваги, – говорить дієтологиня.

Так що на стійке схуднення годі сподіватися.

Більше того, грейпфрутовий сік може взаємодіяти з ліками, які людина приймає, і викликати або посилювати побічні ефекти, що можуть становити загрозу життю.

Друга небезпечна дієта – дієта хоріонічного гонадотропіну людини, яка передбачає ін’єкційне введення гормону і максимальне зменшення вживаних калорій – зазвичай, до близько 500 в день.

– Незважаючи на заяви про те, що ХГЛ сприяє втраті жиру і зменшує відчуття голоду, немає жодних наукових доказів, які б підтверджували ці твердження, – попереджає Триста Бест.

За словами дієтологині, використання ХГЛ може викликати у жінок гормональний дисбаланс, спровокувати утворення тромбів і розвиток синдрому гіперстимуляції яєчників.

Та й обмеження в 500 калорій на день загрожує втратою м’язової маси та сповільненням метаболізму.

– Обмеження організму в енергії та харчуванні призводить до втоми, слабкості та потенційних довгострокових ризиків для здоров’я, – попереджає Бест.

Отже, жодна з цих двох дієт не має наукової обґрунтованості і не схвалена авторитетними медичними організаціями.

Дієтологи переконані, що стійка втрата ваги і загальне поліпшення здоров’я краще досягаються не завдяки дієтам, а з допомогою збалансованого харчування і регулярній фізичній активності.

Джерело: SheFinds

Фото: Згенеровано ШІ