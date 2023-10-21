Диво-горіхом вчені з Австралії назвали мигдаль.

Вони провели дослідження і до двох попередніх переваг мигдалю – зниження поганого холестерину в крові та очищення печінки, додали ще й зміцнення серця і судин.

Насправді дослідники з Університету Південної Австралії тривалий час вивчали декілька видів горіхів, сподіваючись знайти універсальний продукт, який задовольнить прагнення людей, що мріють не тільки схуднути, а й відновити здоров’я, яке похитнулося через надлишок шкідливого холестерину.

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Після ряду наукових експериментів із багатьма горіхами, вчені зупинилися на мигдалі, який має чудовий смак і насичений поживними речовинами.

В експерименті брали участь 140 добровольців віком від 25 до 65 років. Усі мали надмірну вагу, а то й ожиріння. Їх очікувало 30-денне випробування.

Як і в будь-якому дослідженні, учасників розділили на дві групи.

Мигдаль додали в раціон щасливчиків першої групи. Другій групі мигдалю не пропонували.

Через місяць зробили аналізи. І результати суттєво відрізнялися від попередніх, зроблених перед початком тестування. Вони підтвердили початкову гіпотезу вчених.

Мигдаль позитивно вплинув на серцево-судинну систему добровольців, які регулярно його вживали, допоміг їм схуднути, знизити рівень шкідливого холестерину і поліпшити роботу серця та печінки.

Зрештою, це й не дивно. Мигдаль містить багато корисної клітковини, білка, вітамінів, мінералів, ненасичених жирів, включно з омега-6 і невеликою кількістю омега-3, амінокислот та антиоксидантів.

Саме ці речовини прискорюють метаболізм, покращують кровообіг, очищають організм від токсинів і зменшують холестеринові бляшки.

Результати дослідження австралійських учених були надруковані в науковому журналі Obesity.

До речі, мигдаль вивчали і вчені з Королівського коледжу Лондона. Вони довели, що лише жменька мигдалю на день здатна покращити мікробіоту кишківника, а отже й здоров’я.

Мигдаль позитивно впливає також на шкіру, уповільнюючи її старіння, покращує стан волосся і нігтів.

Джерело: Actualno