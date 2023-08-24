Салат, у якому, крім овочів і фруктів, є ще м’ясо, бекон, сир, варені яйця, та ще й заправка з майонезу, дієтологи в один голос записали до найбільш шкідливих салатів.

Особливо для тих, хто намагається вживати здорову їжу.

А дієтологиня Мері Сабат взагалі вважає, що такий салат не стане прийнятнішим, навіть якщо ви заправите його олією чи йогуртом.

– Коли господиня на вечерю поєднує в тарілці все, що є в холодильнику, виходить салат, від якого треба триматися подалі, – каже дієтологиня.

Здавалося б, що поганого в класичній страві, що складається з різноманітних інгредієнтів, як-от суміш зелені, овочів, м’яса (наприклад, шинки, індички та бекону), сиру і зварених круто яєць…

Такі салати часто називають “від кухаря”, вони поживні, смачні, ситні.

Саме тому і можуть ці салати, які до вподоби багатьом, сприяти збільшенню ваги. Адже додавання м’яса і сирів, та ще разом із вершковими заправками, може значно підвищити загальну калорійність страви.

– Поєднання сиру, яєць і вершків можуть призвести до того, що в салаті буде багато шкідливих насичених жирів, які загрожують здоров’ю, – каже Сабат.

Сабат рекомендує додавати в салати корисні для здоров’я продукти. Вони зроблять салат отією дієтичною стравою, яка сприятиме зниженню ваги і зміцнюватиме здоров’я.

– Вибирайте салати, багаті на овочі, нежирні білки (приміром, тофу), корисні жири (авокадо або горіхи) і легкі заправки, на основі невеликої кількості оливкового масла і лимону, – радить дієтологиня.

Джерело: She Finds