З віком може виникнути низка проблем зі здоров’ям – у зв’язку з гормональними змінами починає зростати вага, може з’явитися запалення кишечника, підвищується ризик інших захворювань.

На щастя, є багато способів запобігти цим проблемам.

Дієтологи радять, навіть не радять, а настійно вимагають включити людям після 40 до свого раціону так звані суперпродукти, багаті поживними речовинами, і які мають низку інших переваг.

Дієтологи Крістіан Морі, Ліза Річардс і Джей Коун, які глибоко вивчали особливості харчування сорокарічних, назвали два суперпродукти. Всього два! А користь від них буде величезна.

Хрестоцвіті овочі

Морі каже, що ви маєте збільшити споживання хрестоцвітних овочів, як-от білокачанна капуста, броколі, цвітна капуста, листова капуста, брюссельська капуста та інші, щоб запобігти проблемам зі здоров’ям.

Ці капусти багаті різними терапевтичними антиоксидантними ферментами, вітамінами та мінералами.

Зокрема, білокачанна капуста і броколі – джерела вітамінів А і С, вони також містять фітонутрієнти – рослинні сполуки, які можуть знизити ризик розвитку раку.

Крім того, додавши до щоденного раціону овочі родини хрестоцвітих, ви тим самим регулюватимете рівень гормонів. Це стане у пригоді з віком, особливо коли жінки входять у менопаузу.

До речі, овочі з цієї родини дуже універсальні: їх можна смажити, тушкувати, запікати, варити… А також додавати до інших страв.

Грецький йогурт

Дієтологи стверджують, що додавши до раціону грецький йогурт (саме грецький, без жодних добавок), ви допоможете своєму кишківнику.

– Цей кисломолочний продукт містить пробіотики – корисні бактерії, незамінні для здорової роботи кишківника, – пояснює Коун.

А здоровий кишківник регулює обмін речовин в організмі, що приводить до здорової втрати ваги.

Джерело: She Finds