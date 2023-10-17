Усі ми любимо гострий смак солоних огірків, їх часто додають як доповнення до якоїсь страви, щоб освіжити смак, а іноді вживають як самостійну ароматну закуску.

Проте дієтологи попереджають, ця популярна закуска може завдати шкоди здоров’ю.

Якої і чому, треба розбиратися.

Зараз дивляться

По-перше, солоні, а також мариновані, консервовані, огірки мають невелику харчову цінність, хоч це компенсується неперевершеним свіжим смаком.

По-друге, вони можуть підвищувати рівень артеріального тиску.

Надлишок солі збільшує вміст натрію, що робить солоні огірки надзвичайно шкідливими для здоров’я, бо веде до підвищення тиску.

Якщо вживати солоний огірок зрідка, це не нашкодить. А ось регулярне споживання додаткової кількості натрію може призвести до проблем.

По-третє, завдає шкоди ниркам. Мова знову про сіль. Чи знаєте ви, що звичайний солоний огірок середнього розміру містить 569 мг натрію? Добова потреба нашого організму становить 2300 мг, тобто, чотири огірки. П’ятий уже може призвести до затримки води, здуття живота, високого кров’яного тиску, і, як наслідок, до збільшення навантаження на нирки.

Згідно з дослідженням, опублікованим у Міжнародному журналі молекулярних наук, споживання високого вмісту солі завдає токсичної дії на серце, судинну систему та нирки.

А якщо ви готуєте салат із солоних огірків з додаванням олії, це ще один ризик – підвищення рівня холестерину. Отже виникає реальна загроза загострення серцевих хвороб.

Джерело: HealthShots