Дієтолог Керолайн Фаррелл вважає, що порошок перцю чилі треба застосовувати в кулінарії з обережністю. А людям із чутливим шлунком або шлунково-кишковими захворюваннями взагалі категорично відмовитися від нього.

Гострий порошок чилі, відомий своєю пекучою гостротою, деяким людям подобається через відчуття тепла, яке він дає. До того ж вважається, що він стимулює вироблення “гормону щастя” ендорфіну.

Проте надмірне вживання порошку чилі може викликати травний дискомфорт навіть у його поціновувачів.

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– Сполука капсаїцин, що додає гостроти цьому перцю, подразнює слизову оболонку шлунка, спричиняючи такі проблеми, як печія або гастрит, а згодом і виразку, – каже Фаррелл.

Людям із чутливим шлунком або шлунково-кишковими захворюваннями варто взагалі відмовитися від додавання у їжу гострого порошку чилі. У кафе чи ресторанах теж не обирати страви з позначкою “гостра”, щоб уникнути потенційних проблем із травленням.

Фаррелл запевняє, що любителям спецій, є чим замінити небезпечну приправу.

– Використовуйте м’якші спеції, як-от кмин, паприка, зокрема копчена, орегано, щоб надати смаку вашим стравам, – зазначає Фаррелл.

Дієтолог радить перед початком приготування їжі нагріти пів чайної ложечки обраних спецій на пательні у невеликій кількості олії, тоді вони краще розкриють свій аромат.

А страви заграють новими кольорами і смаками.

Джерело: She Finds