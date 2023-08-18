Мигдаль і волоські горіхи вважаються прекрасною добавкою до сніданку завдяки ідеальному співвідношенню поживних речовин. До того ж це чудовий варіант для тих, хто поставив собі за мету знизити вагу.

Дієтологиня Мері Сабат розповіла, чому вона теж рекомендує ці два горіхи для сніданку тим, хто хоче контролювати свою вагу і самопочуття.

За словами Мері Сабат, горіхи можна додати до вівсяних пластівців, йогурту, смузі або просто з’їсти кілька штук уже після сніданку.

Мигдаль фактично весь складається зі здорових мононенасичених жирів, пов’язаних зі здоров’ям серця і контролем ваги.

Ці горіхи також багаті на білок, клітковину, вітамін Е і магній. Коли мигдаль додати до сніданку вранці, він забезпечить тривалу енергію і допоможе приборкати голод протягом дня.

Волоські горіхи теж ідеально підходять для тих, хто мріє скинути вагу. Вони містять велику кількість омега-3 жирних кислот, що зміцнюють серце і судини. Як і мигдаль, волоські горіхи також багаті на білок та клітковину, отже, довше зберігають відчуття ситості та забезпечують гарний настрій.

Однак не перестарайтеся з порціями.

– Горіхи калорійні. З’їсте багато — і їхня дія на організм буде прямо протилежною, – попереджає Сабат.

Джерело: She finds