Для відновлення пошкоджених мембран клітин, перешкоди надлишкового утворення вільних радикалів часто використовують ноотропний засіб Цитиколін з однойменною діючою речовиною.

Його можуть призначати під час погіршення роботи мозку, зокрема пам’яті, труднощів під час повсякденних процесів і самообслуговування. Його також застосовують під час лікування когнітивних, чутливих та рухових неврологічних порушень.

Показаннями є ішемічний та геморагічний інсульти, черепно-мозкова травма, когнітивні порушення під час дегенеративних та судинних захворювань головного мозку.

Однак не тільки препарат Цитиколін містить цю речовину. МОЗ закликав не звертати уваги на бренд ліків, а лише на його діючу речовину. Факти ICTV розібралися, які аналоги можна знайти на українському ринку.

Аналоги:

Роноцит (100 мг діючої речовини в 1 таблетці);

Цераксон (100 мг діючої речовини в 1 таблетці).

Перш ніж купувати ліки та займатися самолікуванням, необхідно звернутися до лікаря. Саме він вивчить причину хвороби та зможе підібрати ефективну речовину.

Водночас мимовільне приймання препаратів може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

Джерело: Тabletki.ua