Раміприл – препарат для лікування артеріальної гіпертензії, а також клубочкової діабетичної нефропатії з однойменною діючою речовиною. Його також використовують для профілактики вторинного інфаркту, гострих порушень мозкового кровообігу в анамнезі, терапії серцевої симптоматичної недостатності.

Його діюча речовина знижує вміст ангіотензину II та підвищує рівень брадикініну в крові. Через це нормалізується артеріальний тиск та підвищується рівень кінінів, які забезпечують антиагрегантний, антиатерогенний, антиішемічний та антипроліферативний ефекти.

В аптеках можна придбати цей препарат, а також низку аналогів із тією ж діючою речовиною.

Оскільки МОЗ закликає громадян купувати не за назвами брендів, а за складом, Факти ICTV вирішили перерахувати препарати, діючою речовиною яких є раміприл.

Препарати:

Кардиприл (1 капсула містить 2,5, 5 або 10 мг діючої речовини);

Ангірам (1 капсула містить 2,5, 5 або 10 мг діючої речовини);

Рамаг (1 капсула містить 5 або 10 мг діючої речовини);

Тритаце (1 капсула містить 5 або 10 мг діючої речовини);

Полаприл (1 капсула містить 2,5, 5 або 10 мг діючої речовини);

Рамі Сандоз (1 капсула містить 2,5, 5 або 10 мг діючої речовини);

Рамізес (1 капсула містить 2,5, 5 або 10 мг діючої речовини);

Рамімед (1 капсула містить 2,5, 5 або 10 мг діючої речовини);

Хартил (1 капсула містить 2,5, 5 або 10 мг діючої речовини);

Лацеран (1 капсула містить 2,5, 5 або 10 мг діючої речовини).

Перш ніж купувати препарат, краще заздалегідь проконсультуватися зі своїм лікарем.