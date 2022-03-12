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Діюча речовина раміприл – від чого допомагають ліки та список аналогів

12 Березня 2022, 11:13
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
таблетки
Джерело: Depositphotos

Раміприл – препарат для лікування артеріальної гіпертензії, а також клубочкової діабетичної нефропатії з однойменною діючою речовиною. Його також використовують для профілактики вторинного інфаркту, гострих порушень мозкового кровообігу в анамнезі, терапії серцевої симптоматичної недостатності.

Його діюча речовина знижує вміст ангіотензину II та підвищує рівень брадикініну в крові. Через це нормалізується артеріальний тиск та підвищується рівень кінінів, які забезпечують антиагрегантний, антиатерогенний, антиішемічний та антипроліферативний ефекти.

В аптеках можна придбати цей препарат, а також низку аналогів із тією ж діючою речовиною.

Оскільки МОЗ закликає громадян купувати не за назвами брендів, а за складом, Факти ICTV вирішили перерахувати препарати, діючою речовиною яких є раміприл.

Препарати:

  • Кардиприл (1 капсула містить 2,5, 5 або 10 мг діючої речовини);
  • Ангірам (1 капсула містить 2,5, 5 або 10 мг діючої речовини);
  • Рамаг (1 капсула містить 5 або 10 мг діючої речовини);
  • Тритаце (1 капсула містить 5 або 10 мг діючої речовини);
  • Полаприл (1 капсула містить 2,5, 5 або 10 мг діючої речовини);
  • Рамі Сандоз (1 капсула містить 2,5, 5 або 10 мг діючої речовини);
  • Рамізес (1 капсула містить 2,5, 5 або 10 мг діючої речовини);
  • Рамімед (1 капсула містить 2,5, 5 або 10 мг діючої речовини);
  • Хартил (1 капсула містить 2,5, 5 або 10 мг діючої речовини);
  • Лацеран (1 капсула містить 2,5, 5 або 10 мг діючої речовини).
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Перш ніж купувати препарат, краще заздалегідь проконсультуватися зі своїм лікарем.

Джерело
МОЗ
Теги
Ліки
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