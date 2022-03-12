Раміприл – препарат для лікування артеріальної гіпертензії, а також клубочкової діабетичної нефропатії з однойменною діючою речовиною. Його також використовують для профілактики вторинного інфаркту, гострих порушень мозкового кровообігу в анамнезі, терапії серцевої симптоматичної недостатності.
Його діюча речовина знижує вміст ангіотензину II та підвищує рівень брадикініну в крові. Через це нормалізується артеріальний тиск та підвищується рівень кінінів, які забезпечують антиагрегантний, антиатерогенний, антиішемічний та антипроліферативний ефекти.
В аптеках можна придбати цей препарат, а також низку аналогів із тією ж діючою речовиною.
Оскільки МОЗ закликає громадян купувати не за назвами брендів, а за складом, Факти ICTV вирішили перерахувати препарати, діючою речовиною яких є раміприл.
Препарати:
- Кардиприл (1 капсула містить 2,5, 5 або 10 мг діючої речовини);
- Ангірам (1 капсула містить 2,5, 5 або 10 мг діючої речовини);
- Рамаг (1 капсула містить 5 або 10 мг діючої речовини);
- Тритаце (1 капсула містить 5 або 10 мг діючої речовини);
- Полаприл (1 капсула містить 2,5, 5 або 10 мг діючої речовини);
- Рамі Сандоз (1 капсула містить 2,5, 5 або 10 мг діючої речовини);
- Рамізес (1 капсула містить 2,5, 5 або 10 мг діючої речовини);
- Рамімед (1 капсула містить 2,5, 5 або 10 мг діючої речовини);
- Хартил (1 капсула містить 2,5, 5 або 10 мг діючої речовини);
- Лацеран (1 капсула містить 2,5, 5 або 10 мг діючої речовини).
Перш ніж купувати препарат, краще заздалегідь проконсультуватися зі своїм лікарем.