Міністерство охорони здоров’я розподілило в регіони 193 тис. доз вакцини від грипу. Препарати отримані в рамках гуманітарної допомоги. Як повідомила пресслужба відомства, 11 листопада вся вакцина вже була доставлена в регіони.

Зазначається, що вакцина захищає від усіх штамів грипу, що циркулюють цього року. Безоплатні щеплення можуть отримати особи з груп ризику.

– Перш за все, йдеться про медиків, вагітних, людей похилого віку з хронічними захворюваннями. Це важливо, адже грип може спричинити серйозні ускладнення: пневмонію, отити, синусити, менінгіт, і взагалі призвести до смерті, – підкреслив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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Повідомляється, що цього року Україна отримала 30 тис. доз вакцини від грипу в рамках механізму PiVi і 163 тис. доз від фармацевтичної компанії Sanofi.

Розподіл вакцини здійснювався з урахуванням потреб регіонів. Наприклад, Закарпатська та Дніпропетровська області отримають близько 9 тис. доз вакцини, Київська – понад 10 тис. доз, Одеська – понад 14 тис., Полтавщина та Львівщина отримають близько 7 тис. доз.

Ігор Кузін нагадав, що щеплення від грипу не входить до Національного календаря, а отже, не є безкоштовним.

Повідомляється, що на комерційний ринок цього року має надійти майже 150 тис. доз вакцини від грипу, частина з них вже є в аптечній мережі й доступна громадянам.

МОЗ нагадує, що хоча оптимальний час введення вакцини від грипу – це вересень-жовтень, проте щеплення рекомендують робити протягом усього епідсезону. Імунітет до грипу формується через 7-14 днів.