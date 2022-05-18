Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Для мами та дитини: список речей, які необхідно взяти у пологовий під час війни

18 Травня 2022, 11:41
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
вагітність, пологовий
Джерело: Depositphotos

Війна в Україні викликає у вагітних невпевненість щодо прийдешніх пологів. Так, виникають питання потреби брати з собою в лікарню щось особливе.  

Акушер-гінеколог Вікторія Сіладі розповіла Фактам ICTV, що потрібно брати вагітним у пологовий під час війни.

За її словами, медична система НСЗУ справно працює під час війни та продовжує фінансувати програми надання медичних послуг у закладах, що мають з нею договір.

Неушкоджені пологові будинки та відділення працюють цілодобово. Пакет послуг Допомога при пологах передбачає безкоштовне надання медичної допомоги з використанням необхідних медикаментів (з Нацпереліку та закуплених закладом за гроші з інших програм). 

Лікар наголосила, що вагітним не потрібно купувати медичні засоби та нести в пологовий, адже ними забезпечують у лікарні за кошти НСЗУ.

– Щодо особистих речей – перелік не відрізняється від таких у мирний час, та важливо виділити: їх має бути необхідний, але мінімум. Щоб швидко, зручно і легко транспортувати, – зазначила Сіладі.

Гінеколог додала, що спакувати їх варто ще за три тижні до очікуваної дати пологів (з 37 тижня).

Найважливіше, що потрібно взяти у пологовий:

  • документ, що посвідчує особу;
  • обмінна карта вагітної, з усіма актуальними медичними документами, пов’язаними з вагітністю;
  • призначені під час вагітності медикаменти, для продовження їх прийому в умовах лікарні.

Водночас медична допомога у зв’язку з пологами надається, якщо у жінки немає будь-яких документів з собою. Виписка після пологів зараз відбувається в якнайкоротші можливі терміни. Тому немає потреби набирати з собою багато речей. 

Перелік речей:

для мами:

  • 1 комплект вільного, комфортного одягу, що не перегріває тіло (на час власне пологів);
  • свої окуляри/контактні лінзи, засоби їх догляду;
  • спрей типу термальної води (освіжитись/охолодитись при переймах);
  • легкі снеки, негазована вода/несолодкі напої;
  • невеличка книга/журнал, у телефоні – подкасти, аудіокниги, музика (від нудьги, для відволікання від перейм);
  • 2-3 комплекти легкого, зручного одягу для перебування в лікарні, окремо на виписку;
  • підтримуючі бра (2-3 шт.) з можливістю ГВ: прихід молока збільшує розмір грудей, це варто врахувати;
  • одноразові прокладки для бюстгальтера;
  • 2 пакети суперадсорбуючих гігієнічних/післяпологових, прокладок;
  • 5-6 пар білизни, можна одноразової;
  • халат, капці, рушники (для тіла, інтимний і для рук);
  • для особистої гігієни: зубна щітка, паста, щітка і резинки для волосся, гігієнічна помада, рідке мило, шампунь, дезодорант, туалетний папір;
  • павербенк, зарядне до телефона, навушники. 

для дитини:

  • по 3 штуки кожного: боді, сорочечка, повзунки, чепчик, рукавички та шкарпетки;
  • комплект одягу на виписку;
  • памперси (24 шт+);
  • паста/мазь під підгузок, вологі серветки дитячі/рол ватних спонжів;
  • ковдра, 3-4 муслінові пелюшки;
  • автокрісло для дороги додому.

Лікар наголошує, коли екстрено евакуюють людей з будівлі – особисті речі не повинні бути перешкодою: ні кількістю, ні цінністю. За необхідності медик закликає ховатися в бомбосховищах, одяг має захищати від холоду, але не обмежувати рухи на випадок потреби втечі. Також потрібна ковдра, щоб загорнути немовля.

Читайте також:
вагітністьЯк правильно вести вагітність під час війни та які обстеження необхідно робити

Теги
Війна в Україні, вагітність, Немовля, Пологи, Російська агресія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь