Війна в Україні викликає у вагітних невпевненість щодо прийдешніх пологів. Так, виникають питання потреби брати з собою в лікарню щось особливе.

Акушер-гінеколог Вікторія Сіладі розповіла Фактам ICTV, що потрібно брати вагітним у пологовий під час війни.

За її словами, медична система НСЗУ справно працює під час війни та продовжує фінансувати програми надання медичних послуг у закладах, що мають з нею договір.

Неушкоджені пологові будинки та відділення працюють цілодобово. Пакет послуг Допомога при пологах передбачає безкоштовне надання медичної допомоги з використанням необхідних медикаментів (з Нацпереліку та закуплених закладом за гроші з інших програм).

Лікар наголосила, що вагітним не потрібно купувати медичні засоби та нести в пологовий, адже ними забезпечують у лікарні за кошти НСЗУ.

– Щодо особистих речей – перелік не відрізняється від таких у мирний час, та важливо виділити: їх має бути необхідний, але мінімум. Щоб швидко, зручно і легко транспортувати, – зазначила Сіладі.

Гінеколог додала, що спакувати їх варто ще за три тижні до очікуваної дати пологів (з 37 тижня).

Найважливіше, що потрібно взяти у пологовий:

документ, що посвідчує особу;

обмінна карта вагітної, з усіма актуальними медичними документами, пов’язаними з вагітністю;

призначені під час вагітності медикаменти, для продовження їх прийому в умовах лікарні.

Водночас медична допомога у зв’язку з пологами надається, якщо у жінки немає будь-яких документів з собою. Виписка після пологів зараз відбувається в якнайкоротші можливі терміни. Тому немає потреби набирати з собою багато речей.

Перелік речей:

для мами:

1 комплект вільного, комфортного одягу, що не перегріває тіло (на час власне пологів);

свої окуляри/контактні лінзи, засоби їх догляду;

спрей типу термальної води (освіжитись/охолодитись при переймах);

легкі снеки, негазована вода/несолодкі напої;

невеличка книга/журнал, у телефоні – подкасти, аудіокниги, музика (від нудьги, для відволікання від перейм);

2-3 комплекти легкого, зручного одягу для перебування в лікарні, окремо на виписку;

підтримуючі бра (2-3 шт.) з можливістю ГВ: прихід молока збільшує розмір грудей, це варто врахувати;

одноразові прокладки для бюстгальтера;

2 пакети суперадсорбуючих гігієнічних/післяпологових, прокладок;

5-6 пар білизни, можна одноразової;

халат, капці, рушники (для тіла, інтимний і для рук);

для особистої гігієни: зубна щітка, паста, щітка і резинки для волосся, гігієнічна помада, рідке мило, шампунь, дезодорант, туалетний папір;

павербенк, зарядне до телефона, навушники.

для дитини:

по 3 штуки кожного: боді, сорочечка, повзунки, чепчик, рукавички та шкарпетки;

комплект одягу на виписку;

памперси (24 шт+);

паста/мазь під підгузок, вологі серветки дитячі/рол ватних спонжів;

ковдра, 3-4 муслінові пелюшки;

автокрісло для дороги додому.

Лікар наголошує, коли екстрено евакуюють людей з будівлі – особисті речі не повинні бути перешкодою: ні кількістю, ні цінністю. За необхідності медик закликає ховатися в бомбосховищах, одяг має захищати від холоду, але не обмежувати рухи на випадок потреби втечі. Також потрібна ковдра, щоб загорнути немовля.