Війна в Україні викликає у вагітних невпевненість щодо прийдешніх пологів. Так, виникають питання потреби брати з собою в лікарню щось особливе.
Акушер-гінеколог Вікторія Сіладі розповіла Фактам ICTV, що потрібно брати вагітним у пологовий під час війни.
За її словами, медична система НСЗУ справно працює під час війни та продовжує фінансувати програми надання медичних послуг у закладах, що мають з нею договір.
Неушкоджені пологові будинки та відділення працюють цілодобово. Пакет послуг Допомога при пологах передбачає безкоштовне надання медичної допомоги з використанням необхідних медикаментів (з Нацпереліку та закуплених закладом за гроші з інших програм).
Лікар наголосила, що вагітним не потрібно купувати медичні засоби та нести в пологовий, адже ними забезпечують у лікарні за кошти НСЗУ.
– Щодо особистих речей – перелік не відрізняється від таких у мирний час, та важливо виділити: їх має бути необхідний, але мінімум. Щоб швидко, зручно і легко транспортувати, – зазначила Сіладі.
Гінеколог додала, що спакувати їх варто ще за три тижні до очікуваної дати пологів (з 37 тижня).
Найважливіше, що потрібно взяти у пологовий:
- документ, що посвідчує особу;
- обмінна карта вагітної, з усіма актуальними медичними документами, пов’язаними з вагітністю;
- призначені під час вагітності медикаменти, для продовження їх прийому в умовах лікарні.
Водночас медична допомога у зв’язку з пологами надається, якщо у жінки немає будь-яких документів з собою. Виписка після пологів зараз відбувається в якнайкоротші можливі терміни. Тому немає потреби набирати з собою багато речей.
Перелік речей:
для мами:
- 1 комплект вільного, комфортного одягу, що не перегріває тіло (на час власне пологів);
- свої окуляри/контактні лінзи, засоби їх догляду;
- спрей типу термальної води (освіжитись/охолодитись при переймах);
- легкі снеки, негазована вода/несолодкі напої;
- невеличка книга/журнал, у телефоні – подкасти, аудіокниги, музика (від нудьги, для відволікання від перейм);
- 2-3 комплекти легкого, зручного одягу для перебування в лікарні, окремо на виписку;
- підтримуючі бра (2-3 шт.) з можливістю ГВ: прихід молока збільшує розмір грудей, це варто врахувати;
- одноразові прокладки для бюстгальтера;
- 2 пакети суперадсорбуючих гігієнічних/післяпологових, прокладок;
- 5-6 пар білизни, можна одноразової;
- халат, капці, рушники (для тіла, інтимний і для рук);
- для особистої гігієни: зубна щітка, паста, щітка і резинки для волосся, гігієнічна помада, рідке мило, шампунь, дезодорант, туалетний папір;
- павербенк, зарядне до телефона, навушники.
для дитини:
- по 3 штуки кожного: боді, сорочечка, повзунки, чепчик, рукавички та шкарпетки;
- комплект одягу на виписку;
- памперси (24 шт+);
- паста/мазь під підгузок, вологі серветки дитячі/рол ватних спонжів;
- ковдра, 3-4 муслінові пелюшки;
- автокрісло для дороги додому.
Лікар наголошує, коли екстрено евакуюють людей з будівлі – особисті речі не повинні бути перешкодою: ні кількістю, ні цінністю. За необхідності медик закликає ховатися в бомбосховищах, одяг має захищати від холоду, але не обмежувати рухи на випадок потреби втечі. Також потрібна ковдра, щоб загорнути немовля.