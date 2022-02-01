Регулюючі органи США закликають виробника ліків Pfizer подати заявку на екстрений дозвіл на застосування дводозового режиму вакцини проти Covid-19 щодо дітей віком від шести місяців до 5 років.

Ранні дані Pfizer показали, що вакцина, яку вводять молодшим дітям у дозі, що становить одну десяту дози дорослої вакцини, безпечна і викликає імунну відповідь.

Але минулого року Pfizer оголосила, що вакцина з двома дозами виявилася менш ефективною для запобігання Covid-19 у дітей віком від 2 до 5 років.

Тому регулюючі органи закликали компанію додати третю дозу в дослідження, вважаючи, що ще один укол, дуже схожий на бустерний для дорослих, підвищить ефективність вакцини.

Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів підштовхує компанію до подачі заявки на потенційне схвалення на основі даних про двох дозах в лютому, а потім повернутися за додатковим дозволом після отримання результатів дослідження третьої дози, яке очікується в березні.

Двоетапний процес авторизації може означати, що найменші діти можуть бути вакциновані більш ніж на місяць раніше, ніж передбачалося раніше, за умови, що FDA і Центр з контролю і профілактики захворювань дадуть зелене світло на щеплення.

Первинна дводозова серія щеплень вакциною Pfizer проводиться з інтервалом в три тижні. Третя доза для маленьких дітей вивчається для прийому принаймні через два місяці після другої дози.