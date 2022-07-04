На період дії воєнного стану, для отримання соціальних виплат особам з інвалідністю проходити повторний огляд для підтвердження інвалідності не потрібно.

Згідно з постановою Кабміну №390, термін дії інвалідності та індивідуальну програму реабілітації (ІПР) подовжено на період дії воєнного стану.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

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Зазначається, що до кінця дії воєнного стану та пів року після його припинення/скасування інвалідність продовжується автоматично без перекомісії.

– Лікар, який оформляє направлення на МСЕК, не може вимагати від пацієнта-внутрішньо переміщеної особи укладення декларації, – підкреслює міністр.

За його словами, лікарі також не мають права вимагати у пацієнтів прибути безпосередньо на повторний огляд під час дії воєнного стану для підтвердження стійкого порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які викликають обмеження життєдіяльності людини.

Відзначається, що згідно з чинним законодавством, медико-соціальна експертиза для встановлення групи інвалідності проводиться за направленням закладу охорони здоров’я.

Направлення на МСЕК (форма 088/о) оформляє за необхідності особистий лікар або сімейний лікар, до якого звернувся по медичну допомогу пацієнт.

Наразі для того, щоб спростити проведення медико-соціальної експертизи, Урядом України ухвалено постанову Кабміну № 225, яка передбачає встановлення інвалідності особам, які звертаються для встановлення інвалідності в період дії воєнного стану, заочно та незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування особи.