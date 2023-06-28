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Для покриття військових ризиків: іноземців можуть зобов’язати оформлювати страхові поліси

28 Червня 2023, 19:05
Валентина Андрейко журналістка
валіза з іноземним паспортом
Джерело: Pixabay

У парламенті зареєстровано законопроєкт № 9418 Про внесення змін до закону Про прикордонний контроль щодо врегулювання деяких питань перетину державного кордону в разі в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства в період воєнного стану.

У цьому документі, зокрема, є й норма, яка стосується спеціальних страхових полісів.

У ній зазначається, що під час перебування на території України, коли тут діє воєнний стан і впродовж двох років роки після його закінчення, іноземні громадяни зобов’язані мати страховий поліс, що покриває витрати, пов’язані з медико-санітарною допомогою та відшкодуванням ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами і війною.

Страховий поліс буде дійсним на термін перебування в країні.

Підкреслюється, що він може оформлюватися лише страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, іноземною страховою компанією, що має тут представництво або договірні відносини з такими компаніями.

Уточнюється, що вимоги законопроєкту не поширюються:

  • на іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно проживають на території України;
  • осіб, яких визнано біженцями;
  • працівників дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав;
  • представників офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, і членів їхніх сімей.

До цього переліку додають також:

  • водіїв і членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні, нерегулярні перевезення;
  • членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;
  • військовослужбовців збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО Партнерство заради миру, які беруть участь у заходах із підготовки підрозділів Збройних сил України.
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Джерело
Інтерфакс-Україна
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Іноземці Верховна Рада страхування
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