У парламенті зареєстровано законопроєкт № 9418 Про внесення змін до закону Про прикордонний контроль щодо врегулювання деяких питань перетину державного кордону в разі в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства в період воєнного стану.

У цьому документі, зокрема, є й норма, яка стосується спеціальних страхових полісів.

У ній зазначається, що під час перебування на території України, коли тут діє воєнний стан і впродовж двох років роки після його закінчення, іноземні громадяни зобов’язані мати страховий поліс, що покриває витрати, пов’язані з медико-санітарною допомогою та відшкодуванням ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами і війною.

Страховий поліс буде дійсним на термін перебування в країні.

Підкреслюється, що він може оформлюватися лише страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, іноземною страховою компанією, що має тут представництво або договірні відносини з такими компаніями.

Уточнюється, що вимоги законопроєкту не поширюються:

на іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно проживають на території України;

осіб, яких визнано біженцями;

працівників дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав;

представників офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, і членів їхніх сімей.

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