У парламенті зареєстровано законопроєкт № 9418 Про внесення змін до закону Про прикордонний контроль щодо врегулювання деяких питань перетину державного кордону в разі в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства в період воєнного стану.
У цьому документі, зокрема, є й норма, яка стосується спеціальних страхових полісів.
У ній зазначається, що під час перебування на території України, коли тут діє воєнний стан і впродовж двох років роки після його закінчення, іноземні громадяни зобов’язані мати страховий поліс, що покриває витрати, пов’язані з медико-санітарною допомогою та відшкодуванням ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами і війною.
Страховий поліс буде дійсним на термін перебування в країні.
Підкреслюється, що він може оформлюватися лише страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, іноземною страховою компанією, що має тут представництво або договірні відносини з такими компаніями.
Уточнюється, що вимоги законопроєкту не поширюються:
- на іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно проживають на території України;
- осіб, яких визнано біженцями;
- працівників дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав;
- представників офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, і членів їхніх сімей.
До цього переліку додають також:
- водіїв і членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні, нерегулярні перевезення;
- членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;
- військовослужбовців збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО Партнерство заради миру, які беруть участь у заходах із підготовки підрозділів Збройних сил України.