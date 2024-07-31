У реабілітаційному центрі Рівненщини, де ставлять на ноги наших воїнів з найскладнішими спинальними травмами, триває будівництво нового корпусу, який значно розширить спектр медичних послуг.

Сучасна інфраструктура

За проєктом, у новому корпусі планують встановити 300 ліжок та відкрити нові відділення, де працюватимуть мультидисциплінарні команди фахівців.

Це дасть змогу додатково отримувати необхідну допомогу 2,5 тис. пацієнтам.

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Крім того, завдяки програмі реінтеграції вони зможуть опанувати нову професію, перебуваючи у спеціальних модульних будинках, зведеними за сучасними стандартами та з урахуванням індивідуальних потреб.

Це яскравий приклад того, що зараз є пріоритетом державної політики з реабілітації.

Від цього залежить життя тих, хто віддав своє здоров’я за можливість українців жити на своїй землі.

Джерело і фото: Віктор Ляшко