Лікар Наталі Азар в ефірі американського ранкового щоденного телешоу Today на каналі NBC поділилася простим домашнім тестом, який може допомогти визначити тривалість життя людини у віці від 51 до 80 років.

Тест досить простий. Усе, що вам потрібно, це перевести своє тіло з положення стоячи в положення сидячи зі схрещеними ногами, а потім повернутися в положення стоячи. При цьому ви не повинні використовувати будь-які інші частини тіла, крім ніг і тулуба, щоб допомагати собі вставати й опускатися.

Якщо вам потрібно використовувати будь-які інші частини вашого тіла, ви повинні відняти бали від загальної суми 10 на шляху вгору і вниз за такі дії:

За словами медика, тест вимірює кілька чинників довголіття, включно зі здоров’ям серця, балансом, спритністю, силою і гнучкістю корпусу і ніг.

