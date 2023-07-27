Лікар Наталі Азар в ефірі американського ранкового щоденного телешоу Today на каналі NBC поділилася простим домашнім тестом, який може допомогти визначити тривалість життя людини у віці від 51 до 80 років.

Тест досить простий. Усе, що вам потрібно, це перевести своє тіло з положення стоячи в положення сидячи зі схрещеними ногами, а потім повернутися в положення стоячи. При цьому ви не повинні використовувати будь-які інші частини тіла, крім ніг і тулуба, щоб допомагати собі вставати й опускатися.

Якщо вам потрібно використовувати будь-які інші частини вашого тіла, ви повинні відняти бали від загальної суми 10 на шляху вгору і вниз за такі дії:

рука, що використовується для підтримки -1 бал;

коліно, що використовується для підтримки -1 бал;

передпліччя, що використовується для підтримки -1 бал;

одна рука на коліні або стегні -1 бал;

бік ноги, що використовується для підтримки -1 бал.

За словами медика, тест вимірює кілька чинників довголіття, включно зі здоров’ям серця, балансом, спритністю, силою і гнучкістю корпусу і ніг.

Extremely Important Sitting Rising Test Predicts How Long You’ll Live

Flexibility, balance and muscle strength are key indicators of longevity.

The SRT (sit-rising-test) is a simple, quick, accurate test to motivate you to regularly make it to the gym!https://t.co/faEovr5CL5 pic.twitter.com/sKbHyzVd6a — Don Crumlin (@Don_Crumlin) May 1, 2019

Дослідження, опубліковане Європейським товариством кардіологів, виявило зв’язок між результатами тесту і тривалістю життя людей.

Вивчивши 2 002 учасники, дослідницька група виявила, що стан опорно-рухового апарату, оцінюваний за допомогою тесту, був важливим предиктором смертності у людей віком від 51 до 80 років.

У тих, хто набрав найнижчий бал, від нуля до трьох, шанс померти був у шість разів вищим, ніж у тих, хто набрав найвищі бали (від восьми до 10).

Близько 40% з тих, хто перебував у діапазоні від нуля до трьох, померли протягом 11 років дослідження. Однак випробовувані, які набрали найнижчі бали, також, як правило, були найстаршими.

– Дослідження показало, що чим нижчий бал, тим у сім разів вищою є ймовірність померти в наступні шість років. Вісім балів або вище – це те, що вам потрібно, – каже Азар.

Однак лікарка попередила, що тест не бере до уваги травми або інвалідність, які можуть зробити його виконання неможливим.

Джерело: Express