Науковці виявили, що наявність біполярного розладу значно збільшує ризик передчасної смерті. Ризики виявилися навіть більшими, ніж від куріння чи похилого віку.

Недавнє дослідження вчених Мічиганського університету показало, що наявність біполярного розладу, психічного порушення, що виявляється періодами манії та депресії, пов’язана із збільшенням ризику передчасної смерті у 4-6 разів.

Як біполярний розлад впливає на тривалість життя

Вчені аналізували дві бази даних: одну з тривалого дослідження біполярного розладу та іншу із анонімних записів пацієнтів з університетських клінік.

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За результатами дослідження, учасники з біполярним розладом мали в 4-6 разів вищий ризик передчасної смерті протягом 10-річного періоду порівняно з тими, хто не має цього діагнозу.

Ризик ранньої смерті у курців вищий у 2,5 рази, а в старших за 60 років людей — у 2,3 рази.

Дослідження також показало, що біполярний розлад зменшує тривалість життя на 8-10 років.

Автори дослідження закликають збільшити уваги до проблеми. Також вони вважають необхідним впровадити кампанії для підвищення свідомості громадськості про ризики, щоб пацієнти могли отримати вчасну якісну допомогу.

Джерело: Psychiatry Research