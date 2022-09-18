Всеукраїнська мережа клубів батьківського виховання Папа Хаб закликає українців ділитися світлинами батьків зі своїми дітьми в Facebook. Така ініціатива приурочена до Всенародного дня батька, який святкують в Україні у вересні. Це неофіційне свято, а дата запропонована низкою громадських організацій.

Через війну чимало тат зараз перебувають у вимушеній розлуці зі своїми дітьми. Чимало дітей сьогодні в евакуації, за кордоном, а чоловікі воюють, заробляють гроші.

Як краще налагодити зв’язок батьків і дітей, журналістам Фактів ICTV розповіли психологи Тато Хаб.

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– Втрата можливості спілкуватися з батьком – це комплексна втрата. Тому що втрачається зв’язок з рідним містом, з квартирою, з речами, зі звичним укладом життя, – каже психолог Євген Гречаник.

За його словами, це шкодить не тільки дітям, а й дорослим. Папи глибоко переживають, що не бачать, як ростуть їхні сини і дочки, як роблять перші кроки або йдуть вперше в школу.

Єдино можливий зв’язок сьогодні – через Інтернет. Але, за словами фахівців, це повинні бути не просто розмови. Слід придумати ритуал, який дитина робить тільки з татом.

– Наприклад, це може бути ритуал, щоб дитина не забувала, що ми повинні з нею почистити зубки. Або почитати казку. Або заспівати пісню. Повірте, це дуже крута штука і вона перевірена на особистому досвіді, – ділиться Олександр Остапа з Тато Хаб.

За його словами, так само можна обмінюватися реальними матеріальними речами: і дитина, і тато можуть надсилати малюнки, писати паперові листи.

– Батько може передавати свої особисті речі, футболку чи рюкзачок, тобто те, до чого він торкався, – каже Євген Гречаник.

Як правильно налагодити зв’язок з дитиною, про що говорити по телефону, як не втратити довіру, як корисно проводити разом час, – все це можна обговорити з психологом мережевого клубу Тато хаб, фахівці якого працюють по всій Україні. Причому в Донецькій області вони стали ще й центрами гуманітарної підтримки місцевих жителів.