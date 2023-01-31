Днями медики Київського центру трансплантації кісткового мозку провели вже п’ядесяту для України пересадку гемопоетичних стовбурових клітин від неспорідненого донора.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За інформацією Українського центру трансплант-координації, першому в Україні клітини кісткового мозку від неспорідненого донора пересадили Назарчику, який нещодавно відсвяткував свій четвертий день народження.

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Через вроджений імунодефіцит у хлопчика практично не працювала імунна система, і єдиним порятунком була трансплантація від неспорідненого донора.

Її провели в НДСЛ Охматдит 1 квітня 2020 року. Це відбувалося в розпал епідемії коронавірусу, що ускладнювало логістику донорського матеріалу. Тоді клітини німецького донора перевозили в Україну в кабіні пілота.

Успішне лікування Назарчика три роки тому поклало початок новому і важливому етапу в українській онкогематології.

Цього разу допомоги потребував 24-річний Владислав з Рівненщини, який бореться з онкологічним захворюванням крові. Донором для нього став чоловік з Німеччини.

Нині в Україні неспоріднені трансплантації кісткового мозку проводять у трьох медичних закладах: НДСЛ Охматдит, Київський центр трансплантації кісткового мозку та Черкаський обласний онкологічний диспансер.

Серед 50 пацієнтів, які отримали необхідну допомогу шляхом пересадки кісткового мозку від неспорідненого донора, молодшому було 7 місяців, найстаршому – 57 років.

Пошук неспоріднених донорів в Україні здійснюється через український Реєстр донорів кісткового мозку, який співпрацює зі Всесвітнім реєстром.

В українському реєстрі налічується понад 8 тис. потенційних донорів. Чим більше зареєстрованих потенційних донорів, тим більше шансів у пацієнтів на одужання.

Нещодавно потенційним донором кісткового мозку стала дружина Президента Олена Зеленська.

Приєднатися до реєстру донорів кісткового мозку можна за посиланням.

Фото: Охматдит