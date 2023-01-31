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Донором може стати кожен: в Україні вже проведено 50 трансплантацій “неспорідненого” кісткового мозку

31 Січня 2023, 13:26
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
пересадка костного мозга

Днями медики Київського центру трансплантації кісткового мозку провели вже п’ядесяту для України пересадку гемопоетичних стовбурових клітин від неспорідненого донора.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За інформацією Українського центру трансплант-координації, першому в Україні клітини кісткового мозку від неспорідненого донора пересадили Назарчику, який нещодавно відсвяткував свій четвертий день народження.

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Через вроджений імунодефіцит у хлопчика практично не працювала імунна система, і єдиним порятунком була трансплантація від неспорідненого донора.

Її провели в НДСЛ Охматдит 1 квітня 2020 року. Це відбувалося в розпал епідемії коронавірусу, що ускладнювало логістику донорського матеріалу. Тоді клітини німецького донора перевозили в Україну в кабіні пілота.

Успішне лікування Назарчика три роки тому поклало початок новому і важливому етапу в українській онкогематології.

Цього разу допомоги потребував 24-річний Владислав з Рівненщини, який бореться з онкологічним захворюванням крові. Донором для нього став чоловік з Німеччини.

Нині в Україні неспоріднені трансплантації кісткового мозку проводять у трьох медичних закладах: НДСЛ Охматдит, Київський центр трансплантації кісткового мозку та Черкаський обласний онкологічний диспансер.

Серед 50 пацієнтів, які отримали необхідну допомогу шляхом пересадки кісткового мозку від неспорідненого донора, молодшому було 7 місяців, найстаршому – 57 років.

Пошук неспоріднених донорів в Україні здійснюється через український Реєстр донорів кісткового мозку, який співпрацює зі Всесвітнім реєстром.

В українському реєстрі налічується понад 8 тис. потенційних донорів. Чим більше зареєстрованих потенційних донорів, тим більше шансів у пацієнтів на одужання.

Нещодавно потенційним донором кісткового мозку стала дружина Президента Олена Зеленська.

Приєднатися до реєстру донорів кісткового мозку можна за посиланням.

Фото: Охматдит

Джерело
МОЗ
Теги
Донорство Онкологія трансплантологія
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