Днями медики Київського центру трансплантації кісткового мозку провели вже п’ядесяту для України пересадку гемопоетичних стовбурових клітин від неспорідненого донора.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
За інформацією Українського центру трансплант-координації, першому в Україні клітини кісткового мозку від неспорідненого донора пересадили Назарчику, який нещодавно відсвяткував свій четвертий день народження.
Через вроджений імунодефіцит у хлопчика практично не працювала імунна система, і єдиним порятунком була трансплантація від неспорідненого донора.
Її провели в НДСЛ Охматдит 1 квітня 2020 року. Це відбувалося в розпал епідемії коронавірусу, що ускладнювало логістику донорського матеріалу. Тоді клітини німецького донора перевозили в Україну в кабіні пілота.
Успішне лікування Назарчика три роки тому поклало початок новому і важливому етапу в українській онкогематології.
Цього разу допомоги потребував 24-річний Владислав з Рівненщини, який бореться з онкологічним захворюванням крові. Донором для нього став чоловік з Німеччини.
Нині в Україні неспоріднені трансплантації кісткового мозку проводять у трьох медичних закладах: НДСЛ Охматдит, Київський центр трансплантації кісткового мозку та Черкаський обласний онкологічний диспансер.
Серед 50 пацієнтів, які отримали необхідну допомогу шляхом пересадки кісткового мозку від неспорідненого донора, молодшому було 7 місяців, найстаршому – 57 років.
Пошук неспоріднених донорів в Україні здійснюється через український Реєстр донорів кісткового мозку, який співпрацює зі Всесвітнім реєстром.
В українському реєстрі налічується понад 8 тис. потенційних донорів. Чим більше зареєстрованих потенційних донорів, тим більше шансів у пацієнтів на одужання.
Нещодавно потенційним донором кісткового мозку стала дружина Президента Олена Зеленська.
Приєднатися до реєстру донорів кісткового мозку можна за посиланням.
Фото: Охматдит