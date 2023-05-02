Кульбаба – усім відома природна лікарська рослина. Ця маленька жовта квіточка містить антиоксиданти та велику кількість вітамінів, наприклад, вітаміни групи А, К, Е, С, В і поліфеноли.

Також кульбаба має у складі мінерали, кальцій, залізо та магній. Саме завдяки своїм лікарським властивостям кульбабу часто використовують в народній медицині.

Факти ICTV дізнавалися, як кульбаба допомагає при болю в суглобах та як приготувати лікувальну настоянку.

Кульбаба для суглобів

Ця рослина є ефективним засобом для лікування суглобів, яким користується не одне покоління. Насправді недуги, повʼязані з суглобами не завжди виникають через вік чи фізичні навантаження людини, велику роль відіграють обмінні процеси в організмі.

Через погіршення їх роботи порушується вироблення хрящової тканини, як наслідок, виникає біль в суглобах.

Звичайно, з такими проблемами варто звертатися до лікарів. Після огляду фахівець може призначити знеболювальні, різноманітні компреси чи спеціальні мазі, які наносяться на шкіру в місці ураженого суглоба.

Втім, одним з найпопулярніших народних методів лікування суглобів вважається кульбабова настоянка.

– Зверніть увагу, що доказова медицина не підтримує такий спосіб лікування, хоча, за народними відгуками, кульбаба дійсно допомагає вилікувати хворий суглоб!

Ефективні народні рецепти настоянки з кульбаби для суглобів

Спиртова настоянка

Для її приготування, вам необхідно:

взяти дволітрову банку та заповнити її на 1/3 жовтими квітками;

вміст банки залити горілкою. Алкоголь має повністю покрити квітки;

залишити банку у темному місці до появи цвіту бузку;

коли бузок зацвіте, заповнити його цвітом решту банки (2/3 об’єму) та прибрати її у темне місце;

коли зацвіте картопля, додати її квітки до банки та залишити настойку до осені;

у вересні процідити рідину та віджати кульбабу, у вас вийде близько 1,5 л настоянки.

Готовим народним засобом натираємо хворі суглоби ввечері кожного дня.

Спиртова настоянка №2

Цей засіб готується швидше за попередній, крім того, для приготування вам знадобиться лише горілка чи спирт та 200 голів кульбаби.

Спершу потрібно назбирати квіти. Робити це варто на лісових галявинах далеко від доріг або виробничих ділянок. Не варто зривати усю квітку, вам знадобиться лише жовта голівка. Перекладіть кульбаби у літрову банку та залийте доверху горілкою чи спиртом. Щільно закрийте банку та залиште кульбабову настоянку у темному місці на 30 днів. По закінченню терміну, обов’язково процідіть настоянку та розтирайте проблемні місця.

Застосовувати настоянку варто ввечері перед сном. Через 2-4 тижні регулярного використання, ви відчуєте полегшення болю в суглобах.

Швидкий рецепт настоянки

Візьміть пляшку з темного скла та заповніть її голівками кульбаби. Залийте квіти горілкою.

Натягніть на шийку пляшки марлю та залиште настоянку на 12 год у темному місці при кімнатній температурі.

По закінченню часу процідіть настій та готовою рідиною натирайте хворі суглоби. А на ніч можна робити компреси на проблемні місця. Курс лікування – 7-10 днів.

Зверніть увагу, що подібні настоянки призначені лише для зовнішнього використання!

Настій на воді

Таку настоянку варто застосовувати у тих випадках, коли відомий точний діагноз (наприклад, артрит, артроз, остеохондроз чи ревматизм).

Для приготування вам знадобиться:

сушені корені та листя кульбаби – 2-3 ст. л;

вода – 200 мл.

Як готувати:

Висипте сушені корені та листя кульбаби у каструлю, залийте водою та варіть 10 хв. Залиште відвар настоюватися на 30 хв, а потім процідіть та перелийте рідину у банку чи пляшечку.

У народі радять вживати таку настоянку перед їдою, проте без точного діагнозу та призначення лікаря робити цього не варто! Самолікування може нашкодити організму та викликати різноманітні проблеми зі здоровʼям!

Пам’ятайте, що усі ці рецепти – виключно народна медицина. Для професійного лікування радимо звернутися до відповідного лікаря та користуватися його рекомендаціями!