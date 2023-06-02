Як показало дослідження, проведене Університетом Саутгемптона і Королівським університетом Белфаста, лише невеликий відсоток від фінансування досліджень раку інвестується в первинне лікування.

Дослідження являє собою перший всебічний глобальний аналіз фінансування досліджень у сфері раку, що охоплює близько $24,5 млрд глобальних інвестицій із 66 388 державних і благодійних фондів у період із 2016 до 2020 року.

Результати дослідження засвідчили, що такі види лікування, як хірургія, отримують лише 1,4% фінансування, а променева терапія – лише 2,8%.

Тим часом, рак є однією з провідних причин смерті в усьому світі. За оцінками GLOBOCAN, у 2020 році майже 10 млн смертей були пов’язані з раком. За прогнозами, до 2040 року це число збільшиться до 28,4 млн.

За словами вчених, дослідження раку працюють, щоб зрозуміти моделі тягаря онкології, що розвиваються, та інформувати про політику, спрямовану на забезпечення більш ефективної, дієвої та справедливої допомоги.

Проте, існує нагальна необхідність переглянути пріоритети інвестицій у дослідження, щоб привести їх у відповідність до потреб первинного лікування населення.