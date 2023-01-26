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Досліджували десять років: вчені з’ясували, як уповільнити погіршення пам’яті у тих, кому за 60

26 Січня 2023, 15:06
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
літні люди
Джерело: Depositphotos

Вчені Національного центру неврологічних розладів у Пекіні після десятирічного дослідження дізналися, як уповільнити погіршення пам’яті людей старше 60 років.

Зазначається, що вчені спостерігали за 29 тис. дорослих віком старше 60 років, які брали участь в китайському дослідженні пізнання і старіння.

На початку дослідження людей перевіряли на наявність гена АРОЕ, який є найсильнішим фактором ризику хвороби Альцгеймера. Потім за суб’єктами спостерігали протягом 10 років з періодичними оцінками.

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Розраховувалася шкала здорового способу життя, що об’єднує шість факторів:

  • здорове харчування;
  • регулярні вправи;
  • активний соціальний контакт;
  • пізнавальна діяльність;
  • не палити;
  • не пити алкоголь.

Здоровою дієтою вважалося вживання не менше семи з 12 груп продуктів харчування: фрукти, овочі, риба, м’ясо, молочні продукти, сіль, олія, яйця, крупи, бобові, горіхи і чай.

Письмо, читання, гра в карти чи інші ігри принаймні двічі на тиждень були другою сферою здорової поведінки.

Інші сфери включали уникнення алкоголю, заняття спортом більше 150 хвилин на тиждень з помірною інтенсивністю або більше 75 хвилин з високою інтенсивністю.

Соціальні контакти принаймні двічі на тиждень були шостою здоровою поведінкою, зокрема такі дії, як відвідування сім’ї та друзів, зустрічі чи вечірки.

Зазначається, що здорова дієта справила найсильніший вплив на уповільнення погіршення пам’яті, за нею слідувала когнітивна діяльність, а потім фізичні вправи.

Джерело
The Guardian
Теги
літні люди Наукові дослідження Пам’ять
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