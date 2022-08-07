Дослідники з Сіднейського університету (Австралія), виявили, що лікування екстрактами імбиру призвело до 35% зниження рівня глюкози в крові і 10% збільшення рівня інсуліну в плазмі.

Відзначається, що кореневище імбиру можна використовувати свіжим, сушеним і подрібненим в порошок, а також у вигляді соку або масла. Коренеплід володіє гострим і різким ароматом і надає сильний пряний смак їжі і напоїв.

– Серед переваг вживання імбиру – контроль рівня цукру в крові, про що свідчать кілька досліджень, – відзначають вчені.

Зараз дивляться

І як приклад наводять наукову роботу, в ході якої було доведено, що два різних екстракти імбиру, spissum і масляний екстракт, взаємодіють з рецепторами серотоніну і впливають на секрецію інсуліну.

Інше дослідження, показало, що імбир може поліпшити довгостроковий контроль рівня цукру в крові у людей з діабетом 2 типу.

Відзначається, що імбир має дуже низький глікемічний індекс (ГІ) – це система оцінки продуктів, що містять вуглеводи.

– Продукти з низьким ГІ повільно розщеплюються з утворенням глюкози і, отже, не викликають сплеск рівня цукру в крові, як продукти з високим ГІ, – кажуть дослідники.

Вони відзначають, що деякі продукти з низьким глікемічним індексом, такі як цільнозернові продукти, фрукти, овочі, боби і сочевиця, повинні стати частиною здорової збалансованої дієти.

Крім того, продукти, які містять жир і білок, уповільнюють засвоєння вуглеводів, знижуючи їхній глікемічний індекс, стверджують вчені.

Джерело: Express