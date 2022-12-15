Зареєстрований консультант з харчування Nutrigums Шона Вілкінсон в коментарі популярному британському виданню розповіла, що один банан в день допоможе підтримати нормальну роботу серця.

Як пояснила експерт, банан багатий на такий мікроелемент, як калій, який допомагає знизити кров’яний тиск, послаблюючи тим самим напругу в кровоносних судинах і знижуючи навантаження на серце і навіть мозок.

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– Є кілька способів знизити високий кров’яний тиск без ліків. Наприклад, вживання в їжу продуктів, що містять калій, магній і вітаміни групи В сприятиме підтримці нормального кров’яного тиску, – зазначила фахівець з харчування.

І рекомендувала з’їдати один банан на день.

Користь фрукта була підтверджена і результатами дослідження вчених з Нідерландів, опублікованого в цьому році в European Heart Journal, в якому взяли участь понад 24 тис. осіб.

З’ясувалося, що у жінок існує зв’язок між споживанням калію і артеріальним тиском. А ось у чоловіків цей зв’язок не був встановлений.

Джерело: Express