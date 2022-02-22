Дослідження американських вчених показують, що багатьом людям може не знадобитися четверта ревакцинація від Covid-19 протягом декількох місяців або навіть років.

Згідно з одним дослідженням, отримання трьох щеплень мРНК-вакцинами Pfizer-BioNTech або Moderna допомагає організму виробляти широкий спектр антитіл, які особливо ефективні не тільки для запобігання смерті і важких хвороби, але і для захисту від нових варіантів Covid-19.

– Вчені починають помічати зменшення віддачі від кількості додаткових доз, – зазначає директор Інституту імунології Пенсільванського університету Джон Веррі.

За його словами, четверта вакцинація може виявитися непотрібною для захисту від смерті і серйозного захворювання для середньої дорослої людини.

Повідомляється про як мінімум чотири дослідження, які показали, що імунна система за допомогою спеціалізованих Т-клітин, що виробляються вакцинами або після інфекції, здатна запам’ятовувати вірус і атакувати його через кілька місяців і навіть протягом багатьох років.

У випадку з атиповою пневмонією дослідження показало, що люди, які зазнали впливу вірусу під час спалаху 2003 року, все ще носили Т-клітини, які могли запам’ятовувати вірус і націлюватися на нього більше 17 років по тому. Чиновники охорони здоров’я вважають, що це може бути і у випадку з Covid-19.

Тим не менш, експерти продовжують збирати більше інформації.

– Одна з речей, за якою ми будемо дуже уважно стежити, це довговічність захисту після третьої дози мРНК-вакцини, – кажуть дослідники.

Вони відзначають, якщо захист буде набагато більш довговічним, ніж у групі з двома дозами без посилення, можна прожити значний період часу, не вимагаючи четвертої дози.

Тим не менш, експерти кажуть, що вразливим демографічним групам, таким як літні люди і люди з ослабленим імунітетом, може бути корисний четвертий укол. Такі країни, як Швеція та Ізраїль, були одними з перших, хто запропонував додаткову підтримку громадам з високим рівнем ризику.

Джерело: Вusinessinsider