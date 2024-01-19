Медико-соціальна експертиза (МСЕК) проводиться для встановлення інвалідності людям, які мають стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, вродженими вадами, наслідками травм чи бойовими діями тощо, що спричиняють обмеження життєдіяльності. МСЕК проводиться після повного медичного обстеження за направленням ВЛК.

Після повної експертизи видається довідка МСЕК про інвалідність. Які дані вона містить та який вигляд має — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Довідка МСЕК про інвалідність: які там дані

Медико-соціальна експертиза (МСЕК) проводиться після:

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повного медичного обстеження;

проведення всіх необхідних досліджень;

оцінювання соціальних потреб особи з інвалідністю;

визначення клініко-функціонального діагнозу;

професійного чи трудового прогнозу;

одержання результатів відповідного лікування.

Якщо у людини після огляду в МСЕК підтверджують інвалідність, вона отримує довідку про статус людини з інвалідністю та індивідуальну програму реабілітації.

Довідка МСЕК містить:

особисті дані людини з інвалідністю (ПІБ, дата народження);

дату та висновок огляду;

групу та причину інвалідності;

строк встановлення інвалідності;

висновок про умови та характер праці;

дату чергового переогляду;

рекомендовані заходи щодо відновлення працездатності.

Який вигляд має довідка МСЕК про інвалідність

За результатами огляду Медико-соціальної експертизи видається довідка за формою № 157-1/о. Саме цей документ підтверджує інвалідність особи та є підставою для призначення пенсії у зв’язку з інвалідністю.

Довідка МСЕК про інвалідність має такий вигляд: