Доводилось приймати рішення і за батьків, які були в окупації: лікар з Київщини про лікування немовлят

Лютнева світлина з кілометровими заторами у Києві, зроблена в день повномасштабного вторгнення, облетіла весь світ. У паніці жителі столиці та приміських населених пунктів виїжджали, рятуючи себе та дітей.

Але були й такі українці, що рухалися зустрічною, майже порожньою, смугою. Вони поспішали на роботу – у поліцію, військову та пожежну частини й, звичайно, лікарню.

Факти ICTV разом із благодійним фондом Твоя опора продовжують серію матеріалів про українських лікарів під назвою Медичний фронт.

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Одним із тих українців, хто залишився, ба більше – вийшов на роботу у перші дні повномасштабного вторгнення, був Василь Качкан. Він – завідувач відділення інтенсивної терапії новонароджених Київської обласної лікарні в місті Боярка.

Ранок 24 лютого чоловік застав вдома. Як і всі, він прокинувся від вибухів.

– Перші кілька хвилин у мене було заціпеніння, а потім я швидко почав діяти, – пригадує Василь Качкан. – Знаєте, 22 роки роботи у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, де завжди важкі дітки, навчили мене дуже швидко виходити зі ступору та приймати непрості рішення.

Саме тому лікар, не вагаючись оперативно вивіз сім’ю в безпечне місце й швидко примчав у лікарню.

Більш ніж місяць Василь Качкан разом із колегами цілодобово перебував у лікарні. Пригадує, вони навіть спали у своїх кабінетах. Згодом, жартує, стало легше і ночувати ходили вже додому, але без вихідних працювали всю весну.

У нас було повне відділення пацієнтів. Тож ми зібралися з колегами на нараду, під час якої вирішили попри все залишатися та працювати. Так пройшли три місяці без вихідних і майже без сну.

Серед пацієнтів відділення інтенсивної терапії були діти, чиї батьки опинилися в окупації. Коли лікар розповідає ці історії лікар стає небагатослівним.

Лише говорить, що на медиках була подвійна відповідальність: по-перше, оберігати від можливих обстрілів, а, по-друге, самостійно приймати непрості рішення щодо лікування. Також лікарі цілковито взяли на себе догляд за новонародженими.

Спочатку ми пробували спускати всіх у підвал, але потім зрозуміли, що це ще небезпечніше для наших діток, бо їх треба відключати від апаратів. Тож ми вирішили обладнати все в коридорах за правилами двох стін. Ми перенесли необхідні апарати в коридор і всі сиділи там, між стінами, поруч із дітками, коли будівля тряслась від вибухів.

– Війна показала справжні обличчя людей і довела що постійно потрібно вдосконалюватися та вчитися працювати в екстрених умовах, – сказав Василь Качкан. – Як показують останні події, потрібно бути готовим до будь-яких ситуацій.

З початку повномасштабної війни у Василя не виникало думки, щоб звільнитися та приєднатися до своєї родини в більш безпечному регіоні. Жартує, що в нього не було часу на такі думки. Не було тоді й немає зараз. Бо через велику кількість внутрішньо переміщених українців потік пацієнтів лише збільшився.

Що суттєво допомагає лікарям рятувати життя і полегшує їхню працю – так це професійне обладнання і достатня кількість ліків.

Аби допомогти лікарям, які з лютого працюють у таких умовах, благодійний фонд Твоя опора взяв під свою опіку понад 100 лікарень у всій Україні – як прифронтових, так і медзакладів з великою кількістю ВПО. Допомогти українським медикам може кожен, щоб вони мали і сучасне обладнання, і медикаменти.

Джерело: Дмитро Неволін