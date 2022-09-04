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Вакцинація

Другий бустер для всіх бажаючих: особливості вакцинації проти Covid-19 цієї осені

4 Вересня 2022, 16:54
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вакцинація
Джерело: Depositphotos

Найближчим часом, швидше за все, буде ухвалене рішення щодо розширення другого бустера проти Covid-19 на всіх, хто хоче отримати такий укол.

Про це в інтерв’ю одному з українських інформагентств заявив головний державний лікар України Ігор Кузін.

– Зараз дійсна рекомендація МОЗ застосовувати другий бустер для літніх людей і для тих, хто має важкі супутні захворювання, – нагадав ігор Кузін.

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За його словами, найближчим часом, швидше за все, буде ухвалене рішення рекомендувати і давати можливість робити другий бустер для всіх людей в залежності від їхнього бажання. Така опція буде надана з середини вересня.

Відзначаючи користь другої бустерної дози, Ігор Кузін зазначив, що зараз спостерігається циркуляція штаму Омікрон, і як буде далі розвиватися мутація вірусу, невідомо.

Тому вакцинація, і другий бустер в тому числі, буде продовжувати захищати від важкого перебігу коронавірусної хвороби, підкреслив головний санітарний лікар.

Джерело
Укрінформ
Теги
Ігор Кузін Вакцинація Коронавирус Covid-19 Штам Омікрон
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