Найближчим часом, швидше за все, буде ухвалене рішення щодо розширення другого бустера проти Covid-19 на всіх, хто хоче отримати такий укол.

Про це в інтерв’ю одному з українських інформагентств заявив головний державний лікар України Ігор Кузін.

– Зараз дійсна рекомендація МОЗ застосовувати другий бустер для літніх людей і для тих, хто має важкі супутні захворювання, – нагадав ігор Кузін.

Зараз дивляться

За його словами, найближчим часом, швидше за все, буде ухвалене рішення рекомендувати і давати можливість робити другий бустер для всіх людей в залежності від їхнього бажання. Така опція буде надана з середини вересня.

Відзначаючи користь другої бустерної дози, Ігор Кузін зазначив, що зараз спостерігається циркуляція штаму Омікрон, і як буде далі розвиватися мутація вірусу, невідомо.

Тому вакцинація, і другий бустер в тому числі, буде продовжувати захищати від важкого перебігу коронавірусної хвороби, підкреслив головний санітарний лікар.