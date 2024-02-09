До лікарні Генрі Форда в Детройті доставили важкого пацієнта з симптомами грипу. 29-річного шеф-кухаря Йєна Прітчарда підключили до апарату життєзабезпечення та ввели у стан медикаментозної коми.

Грибок маскується під грип

Проте медики були вражені, коли під час обстеження у чоловіка виявили незвичайну, доволі рідкісну інфекцію легень, яку викликає грибок Blastomyces.

Бластомікоз – надзвичайно рідкісне захворювання, його симптоматика справді схожа на грип. Гриб Blastomyces живе у вологому ґрунті та неорганічних матеріалах, які розкладаються, наприклад, у деревині та листі.

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Грибок потрапляє в легені людини, яка вдихнула його дрібні спори. Перші симптоми бластомікозу зазвичай проявляються аж через три тижні, а то й через три місяці після того, як людина заразилася.

Що таке бластомікоз і як його лікують

Бластомікоз може поширюватися з легень на інші ділянки тіла, зокрема шкіру, кістки, суглоби та центральну нервову систему, в тому числі головний і спинний мозок.

У тих, хто має ослаблену імунну систему, бластомікоз прогресує дуже швидко. Якщо інфекцію не лікувати, вона може призвести до фатальних наслідків.

Бластомікоз зазвичай лікують протигрибковими препаратами, і курс лікування може тривати від шести місяців до року, залежно від тяжкості стану.

У Йєна Прітчарда стан був надзвичайно важким, тож лікування тривало довго, чоловік до останнього боровся за життя, проте грибок вже уразив його внутрішні органи.

Батько Йєна, Рон Прітчард згодом показав рентгенівські знімки легень сина і зазначив, що усіх вразило, як вони виглядали – обидві долі органу були у великих дірках, як швейцарський сир.

Увечері 3 лютого Йєн помер, не доживши кількох днів до свого 30-річчя.

Влада штату Мічіган, де мешкав чоловік, повідомила, що гриб Blastomyces зустрічається в регіонах навколо Великих озер, річки Святого Лаврентія та басейнів річок Огайо та Міссісіпі. Тож саме в цих регіонах треба бути надзвичайно обережними, перебуваючи на природі.

Симптоми бластомікозу

Симптоми цієї грибкової інфекції схожі на симптоми інших легеневих хвороб та грипу:

лихоманка;

кашель;

задишка;

нічна пітливість;

м’язові болі або біль у суглобах;

втрата ваги;

біль у грудях, ребрах або спині;

надзвичайна втома.

Пухирі, виразки та горбки на шкірі – додатковий симптом, який може свідчити про ураження шкіри підступним грибком.

На жаль, не існує вакцини для запобігання бластомікозу, і не завжди можливо захистити себе від цього грибка, особливо в регіонах, де він поширений.

Джерело: Science Times